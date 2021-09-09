Збірна України за нічию в матчі відбору на чемпіонат світу-2022 з командою Франції – чинним чемпіоном світу – отримає преміальні.

Українська федерація футболу (УАФ) вирішила заохотити підопічних Олександра Петракова і пообіцяла команді такий подарунок.

Водночас сам виконувач обов’язків головного тренера синьо-жовтих Петраков розповів, на що гравці разом із тренерським штабом вирішили витратити ці гроші.

За його словами, планують віддати кошти на дитячий футбол.

– Преміальні за Францію? Так, президент УАФ сказав, що вони будуть. Але ми з командою вирішили, що частину грошей віддамо на благодійність, на потреби дитячого футболу, – сказав Петраков у коментарі одному телеканалу.

Відзначимо, що всі три перші матчі національної збірної під керівництвом Петракова завершилися внічию.

Так, два відбіркові матчі на ЧС-2020 закінчилися нічиєю – 2:2 з командою Казахстану, 1:1 з Францією. Потім булв 1:1 у товариському матчі з Чехією.

4 вересня збірна України зіграла з командою Франції у Києві на НСК Олімпійський.

Голом відзначився півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко. За французів забив у ворота українців Марсьяль.

Текстову онлайн-трансляцію матчу Україна – Франція можна переглянути на Фактах ICTV, щоб згадати усі найгостріші моменти зустрічі.

Джерело: Футбол NEWS

Фото: УАФ