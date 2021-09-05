Збірна України приймала команду Францію у межах п’ятого туру відбору європейської кваліфікації до чемпіонату світу-2022. Зустріч відбулася у Києві на НСК Олімпійський та завершилася з рахунком 1:1.

На старті матчу обидві команди демонстрували обережний футбол. Перший небезпечний момент створили підопічні Олександра Петракова усередині тайму після розіграшу кутового. Тоді Андрій Ярмоленко пробивав ногою та влучив в Уго Льоріса, а на добиванні Ілля Забарний пробив повз рамку воріт.

Другий момент синьо-жовті створили через кілька хвилин після стандарту. Роман Яремчук закинув на Ярмоленка, а той пробив головою прямо у руки Льорісу.

Відповідь від чинних чемпіон світу не забарилися – Антоні Марсьяль вискочив віч-на-віч з Андрієм Пятовим і пробив від лінії штрафного, але український голкіпер накрив м’яча.

Синьо-жовті швидко розігнали контратаку і змогли розпечатати ворота Ле блю. Микола Шапаренко здалеку вгатив м’яча у дев’ятку без шансів для Льоріса.

Французи відіграли гол після перерви. Марсьяль вколотив м’яча у ворота з близької відстані ногою після відскоку.

Вивести свою команду вперед у матчі мали нагоду Антуан Грізманн та Курт Зума, але обидва пробили вище поперечки. Під кінець зустрічі Діабі ледь не відібрав у синьо-жовтих заслужену нічию, але м’яч після його удару влучив у каркас воріт.

Стартові склади:

Україна: Пятов, Миколенко, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Тимчик, Циганков, Шапаренко, Степаненко, Ярмоленко, Яремчук.

Пятов, Миколенко, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Тимчик, Циганков, Шапаренко, Степаненко, Ярмоленко, Яремчук. Франція: Льоріс, Дюбуа, Зума, Кімпембе, Дінь, Тчуамені, Погба, Коман, Грізманн, Рабіо, Марталь.

Льоріс, Дюбуа, Зума, Кімпембе, Дінь, Тчуамені, Погба, Коман, Грізманн, Рабіо, Марталь. Голи: Шапаренко, 44 – Марсьяль, 51

У відборі до ЧС-2022 збірна України ще не зазнала жодної поразки, але всі п’ять матчів завершила з нічийним рахунком і має наразі 5 очок. Лідером групи D залишається Франція, у якої дев’ять очок.

Також Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Україна – Франція, де зібрали усі найцікавіші моменти гри.