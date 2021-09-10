Украинские легкоатлеты завоевали серебро и бронзу в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова завоевала бронзу в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе в беге на 400м. с барьерами.

Спортсменка прибежала к финишу с результатом 53,70 секунд. Ее опередили голландка Фемке Бол и американка Шамье Литтл.

Еще одна украинская спортсменка Виктория Ткачук заняла четвертое место с результатом в 53,76 секунды.

В целом результаты соревнований в Швейцарии такие:

Фемке Бол — 52,80 с

Шамье Литтл — 53,35

Анна Рыжикова — 53,70

Виктория Ткачук — 53,76

Кроме этого в финале лиги серебряную медаль получил украинец Андрей Проценко в прыжках в высоту с лучшим результатом в сезоне — 2.30 м.

Его победил только итальянец Джанмарко Тамбери с результатом 2.34 м.

Накануне прыгунья Ярослава Магучих завоевала серебро в прыжках в высоту в финале Бриллиантовой лиги, а спортсменка Марина Бех-Романчук заняла третье место в прыжках в длину.

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