Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Спорт
Софія Зінов'єва |

Украинские легкоатлеты завоевали серебро и бронзу в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе

Украинские легкоатлеты завоевали серебро и бронзу в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова завоевала бронзу в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе в беге на 400м. с барьерами.

Спортсменка прибежала к финишу с результатом 53,70 секунд. Ее опередили голландка Фемке Бол и американка Шамье Литтл.

Еще одна украинская спортсменка Виктория Ткачук заняла четвертое место с результатом в 53,76 секунды.

В целом результаты соревнований в Швейцарии такие:

  • Фемке Бол — 52,80 с
  • Шамье Литтл — 53,35
  • Анна Рыжикова — 53,70
  • Виктория Ткачук — 53,76

Кроме этого в финале лиги серебряную медаль получил украинец Андрей Проценко в прыжках в высоту с лучшим результатом в сезоне — 2.30 м.

Его победил только итальянец Джанмарко Тамбери с результатом 2.34 м.

Накануне прыгунья Ярослава Магучих завоевала серебро в прыжках в высоту в финале Бриллиантовой лиги, а спортсменка Марина Бех-Романчук заняла третье место в прыжках в длину.

Читайте:

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка