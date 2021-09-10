US Open 2021: Фернандес и Радукану будут спорить в финале

В финале Открытого чемпионата США по теннису встретятся 18-летняя Эмма Радукану из Великобритании и 19-летняя Лейла Фернандес из Канады.

Впервые за 20 лет в заключительном этапе US Open будут спорить теннисистки в возрастной категории до 20 лет.

Фото: US Open

В 1/2 финала Радукану успешно одержала победу над представительницей Греции Марией Саккаре — 6:1, 6:4.

Таким образом 18-летняя теннисистка впервые в карьере сыграет в финале US Open.

Более того, Радукану стала самой молодой финалисткой турнира Большого шлема с 2004 года. Тогда в финале Уимблдона играла 17-летняя россиянка Мария Шарапова.

В то же время канадка Фернандес в полуфинальной схватке одолела Арину Соболенко из Беларуси — 7:6 (7:3), 4:6, 6:4.

Фернандес также впервые вышла в финал турнира. На ее счету один титул WTA.

Поэтому впервые за 22 года в финале турнира Большого шлема сыграют теннисистки моложе 20 лет.

Последний раз такое явление случалось в 1999 году. Тогда 17-летняя американка Серена Уильямс обыграла 18-летнюю Мартину Хингис из Швейцарии.

Отметим, что Эмма Радукану 150 ракетка мира, а Лейла Фернандес — 73.

В матче 1/4 финала чемпионата США по теннису Лейла Фернандес обыграла первую ракетку Украины Элину Свитолину — 1:2.

Это была вторая встреча теннисисток. В первой игре украинская спортсменка одержала победу во время поединка.