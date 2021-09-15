Київське Динамо і португальська Бенфіка зіграли 14 вересня на стадіоні НСК Олімпійський в Києві в рамках першого туру Ліги чемпіонів 2021-2022.

Команди розписали суху нічию 0: 0.

Гра проходила при домінуванні португальців. Бенфіка володіла м’ячем 65% ігрового часу і мала чимало моментів. Суперники киян завдали 12 ударів по воротах, з яких чотири були у ворота. У Динамо було сім ударів по воротах за матч, з яких п’ять у ворота.

На 93-ій хвилині зустрічі Микола Шапаренко міг вирвати перемогу для киян в першому матчі групового етапу Ліги чемпіонів. Він забив гол, але суддя скористався системою VAR і виявилося, що футболіст був в офсайді.

Стартові склади:

Динамо: Бойко, Миколенко, Сирота, Забарний, Кендзьора, Де Піна, Шапаренко, Сидорчук, Циганков, Буяльський, Шкурін.

Бенфіка: Влаходімос, Отаменді, Вертонген, Морато, Жілберту, Маріу, Вайгль, Грімальдо, Евертон, Сілва, Яремчук.

Наступну гру синьо-білі проведуть з мюнхенською Баварією на виїзді. Матч відбудеться 29 вересня. Фаворитом у цій зустрічі букмекери вважають мюнхенців.

Читайте Динамо та Шахтар синхронно перемогли своїх суперників в УПЛ

Фото: ФК Динамо Київ