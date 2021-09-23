Украинский футболист Артем Милевский объявил о завершении карьеры.

— Мастера, вот и пришло время прощаться с профессиональным футболом. Очень много эмоций и мыслей. Более 20 лет в футболе, хотя были и короткие паузы, которые только помогли мне продолжать играть и получать кайф. В этот важный для меня день, я напишу письмо себе 15-летнему. Парню, который только приехал в киевское Динамо из Минска. У меня была очень интересная и непростая карьера, — рассказал Милевский в видео на своем YouTube-канале.

Последним клубом 36-летнего форварда был закарпатский Минай, цвета которого он защищал в прошлом сезоне, но не смог отличиться в десяти матчах.

В Украине Милевский больше всего известен своими выступлениями за киевское Динамо, в футболке которого забил 84 гола и отдал 54 ассиста в 241 матче. Вместе с бело-синими Артем трижды становился чемпионом УПЛ и четыре раза выигрывал Кубок Украины.

Киевский клуб футболист покинул в 2013 году. Артем также выступал за турецкий Газиантепспор, хорватские Хайдук и Сплит, румынскую Конкордию, российский Тосно, венгерскую Кишварду, белорусский Динамо-Брест и украинский Минай.

За национальную сборную Украины Милевский провел 50 матчей и забил восемь голов. Вместе с сине-желтыми он играл на чемпионате мира-2006 в Германии и на Евро-2012. Дебют Артема в футболке сине-желтых пришелся непосредственно на ЧМ-2006 в матче группового этапа против Саудовской Аравии. Тогда он заменил на 86-й минуте Андрея Шевченко.

В 1/8 финала Мундиаля он реализовал второй пенальти в серии послематчевых ударов. Пенальти футболист пробил в стиле Паненки.

Источник: Миля