Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Украина Происшествия Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Вживую Спецтемы Видео
Факты / Спорт
Абрамова Юлія |

Александр Усик перенес операцию, а британец отправился в больницу после поединка

Александр Усик перенес операцию, а британец отправился в больницу после поединка

Украинский супертяжеловес Александр Усик, который победил британца Энтони Джошуа в чемпионском бою, перенес операцию прямо на стадионе Тоттенхэм Хотспур — месте поединка.

В конце поединка у Александра Усика кровь выступила на лице из-за рассечения.

Видео с хирургическим вмешательством было опубликовано в Instagram.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by USYK-17 PROMOTIONS (@usyk17.promotions)

Усик выразил благодарность не только всем поклонникам, но и тем, кто его поддерживал.

— Я очень вас всех люблю! За вашу поддержку, за ваши яркие слова, за неподдержку. Пояса едут домой. Всем добра ! — сказал Усик в раздевалке после победного боя.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Usyk Aleksandr (@usykaa)

У Джошуа также возникли проблемы с правым глазом — гематомы не позволяли глазу даже открыться.

Но травмы не помешали спортсменам сделать фото вместе.

Соперники проявили друг к другу уважение. Они обменялись рукопожатиями и сделали общий снимок в подтрибунном помещении стадиона.

Читайте
Украина возвращает свое! Зеленский поздравил Усика с победой

Чемпион мира, украинский боксер Александр Усик, преодолев британца Энтони Джошуа, получил многочисленные поздравления, положительные отзывы и комплименты в свой адрес от авторитетных специалистов, бывших чемпионов и боксеров.

Источник: The Express

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка