Украинский супертяжеловес Александр Усик, который победил британца Энтони Джошуа в чемпионском бою, перенес операцию прямо на стадионе Тоттенхэм Хотспур — месте поединка.

В конце поединка у Александра Усика кровь выступила на лице из-за рассечения.

Видео с хирургическим вмешательством было опубликовано в Instagram.

View this post on Instagram A post shared by USYK-17 PROMOTIONS (@usyk17.promotions)

Усик выразил благодарность не только всем поклонникам, но и тем, кто его поддерживал.

— Я очень вас всех люблю! За вашу поддержку, за ваши яркие слова, за неподдержку. Пояса едут домой. Всем добра ! — сказал Усик в раздевалке после победного боя.

View this post on Instagram A post shared by Usyk Aleksandr (@usykaa)

У Джошуа также возникли проблемы с правым глазом — гематомы не позволяли глазу даже открыться.

Но травмы не помешали спортсменам сделать фото вместе.

Соперники проявили друг к другу уважение. Они обменялись рукопожатиями и сделали общий снимок в подтрибунном помещении стадиона.

Чемпион мира, украинский боксер Александр Усик, преодолев британца Энтони Джошуа, получил многочисленные поздравления, положительные отзывы и комплименты в свой адрес от авторитетных специалистов, бывших чемпионов и боксеров.

Источник: The Express