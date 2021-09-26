Украинский супертяжеловес Александр Усик, который победил британца Энтони Джошуа в чемпионском бою, перенес операцию прямо на стадионе Тоттенхэм Хотспур — месте поединка.
В конце поединка у Александра Усика кровь выступила на лице из-за рассечения.
Видео с хирургическим вмешательством было опубликовано в Instagram.
View this post on Instagram
Усик выразил благодарность не только всем поклонникам, но и тем, кто его поддерживал.
— Я очень вас всех люблю! За вашу поддержку, за ваши яркие слова, за неподдержку. Пояса едут домой. Всем добра ! — сказал Усик в раздевалке после победного боя.
View this post on Instagram
У Джошуа также возникли проблемы с правым глазом — гематомы не позволяли глазу даже открыться.
Но травмы не помешали спортсменам сделать фото вместе.
Respect ???? #JoshuaUsyk pic.twitter.com/ubb7T4JTEB
— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 25, 2021
Соперники проявили друг к другу уважение. Они обменялись рукопожатиями и сделали общий снимок в подтрибунном помещении стадиона.
Чемпион мира, украинский боксер Александр Усик, преодолев британца Энтони Джошуа, получил многочисленные поздравления, положительные отзывы и комплименты в свой адрес от авторитетных специалистов, бывших чемпионов и боксеров.
Источник: The Express