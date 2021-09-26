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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Украина возвращает свое! Зеленский поздравил Усика с победой

Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил боксера Александра Усика с победой над британцем Энтони Джошуа и завоеванием четырех поясов по версиям WBA, IBF, IBO и WBO.

— Украина возвращает свое! Чемпионские титулы WBA, IBF, IBO, а также WBO — снова, как это и должно быть, принадлежат украинцу! Саня, спасибо!

Все мы не спали, все мы не сомневались, все мы не сдерживали эмоций! Тяжелая, но так еще ценнее победа. Браво, Чемпион! Мощь! Сила! Усик! Украина, — написал Зеленский в социальных сетях.

Усик завоевал пояса, которыми до 2015 года владел Владимир Кличко, а Джошуа в свое время завершил эру Кличко в супертяжелом весе, победив Владимира в его последнем бою в карьере.

Бой между Энтони Джошуа и Александром Усиком прошел в Лондоне на стадионе футбольного клуба Тоттенхэм Хотспур.

Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксеру 117:112, 116:112 и 116:112.

Для украинца это лишь третий бой в супертяжелом весе. До этого он одержал две победы над Чаззом Уизерспуном и Дереком Чисорой.

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