Новые приключения водителей-экспедиторов: стартовали съемки АТП Перевозчики 3 сезон
- Второй сезон еще готовят к премьере, а третий уже находится в производстве.
- К своим ролям возвращаются Вячеслав Довженко, Владимир Гладкий, Вера Кобзарь, Роман Ясиновский, Дмитрий Суржиков и другие актеры.
- Создатели обещают больше риска, адреналина, водительской романтики и украинских песен.
Телеканал ICTV2 начал съемки третьего сезона приключенческого сериала АТП Перевозчики.
К своим ролям возвращается звездный актерский состав: Вячеслав Довженко, Владимир Гладкий, Вера Кобзарь, Роман Ясиновский, Дмитрий Суржиков и другие.
АТП Перевозчики 3 сезон в производстве
Пока второй сезон роуд-муви еще готовят к премьерному показу, работа над третьим на съемочной площадке уже кипит.
Шоураннеры обещают, что водителям Артему Горбачу и Семену Зозуле, в исполнении Вячеслава Довженко и Владимира Гладкого, “изрядно достанется” как в рабочих вопросах, так и в любви.
— Придется и бизнес спасать, и личную жизнь. Будет больше риска и адреналина, но тот же светлый и позитивный вайб, за который сериал так любят, мы сохранили. Каждая серия подарит неповторимую водительскую романтику: зрители снова запрыгнут в кабину, чтобы проехаться дорогами, поговорить по душам и вместе с героями выбраться из всех опасных передряг, — говорит креативный продюсер Феликс Аброскин.
АТП Перевозчики 3 сезон — сюжетные повороты
Создатели раскрыли, что в новом сезоне жадность конкурента создаст новое препятствие, а вместе с ним и угрозу для существования Рапид-транса. Героям придется действовать слаженно, чтобы защитить бизнес от коварных схем.
Вместе с тем водителям придется разбираться и с личной жизнью. Персонаж Вячеслава Довженко окажется перед непростым выбором, спасая любимую женщину.
— Каждая поездка — новый вызов, а каждый выбор может кардинально изменить жизнь. Как и в прошлом сезоне, он будет балансировать на распутье, но посмотрим, как сложится его судьба и любовь, — рассказал актер Вячеслав Довженко о будущем Артема Горбача.
В то же время Семена Зозулю (Владимир Гладкий) ждет страстная влюбленность, а вместе с ней и испытание для мужской дружбы.
По традиции не обойдется без песен — зрители снова услышат украинские песни и хиты в исполнении Довженко и других артистов.
АТП Перевозчики — успех сериала
Проект стартовал в марте 2025 года и сразу возглавил телерейтинги. Первые серии посмотрели более 4 млн зрителей, а сам сериал по итогам недели вошел в первую десятку украинского сегмента Netflix.
АТП Перевозчики — это история об обычных водителях-экспедиторах, которые ежедневно развозят грузы по всей стране и постоянно оказываются втянутыми в опасные авантюры. Напарники — абсолютные противоположности, однако вместе они — крепкая команда.
Сериал наполнен духом приключений: здесь есть скорость, борьба за справедливость, крепкая мужская дружба и добрые шутки под рокот мотора.