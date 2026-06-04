Телеканал ICTV2 начал съемки третьего сезона приключенческого сериала АТП Перевозчики.

К своим ролям возвращается звездный актерский состав: Вячеслав Довженко, Владимир Гладкий, Вера Кобзарь, Роман Ясиновский, Дмитрий Суржиков и другие.

АТП Перевозчики 3 сезон в производстве

Пока второй сезон роуд-муви еще готовят к премьерному показу, работа над третьим на съемочной площадке уже кипит.

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Шоураннеры обещают, что водителям Артему Горбачу и Семену Зозуле, в исполнении Вячеслава Довженко и Владимира Гладкого, “изрядно достанется” как в рабочих вопросах, так и в любви.

— Придется и бизнес спасать, и личную жизнь. Будет больше риска и адреналина, но тот же светлый и позитивный вайб, за который сериал так любят, мы сохранили. Каждая серия подарит неповторимую водительскую романтику: зрители снова запрыгнут в кабину, чтобы проехаться дорогами, поговорить по душам и вместе с героями выбраться из всех опасных передряг, — говорит креативный продюсер Феликс Аброскин.

АТП Перевозчики 3 сезон — сюжетные повороты

Создатели раскрыли, что в новом сезоне жадность конкурента создаст новое препятствие, а вместе с ним и угрозу для существования Рапид-транса. Героям придется действовать слаженно, чтобы защитить бизнес от коварных схем.

Вместе с тем водителям придется разбираться и с личной жизнью. Персонаж Вячеслава Довженко окажется перед непростым выбором, спасая любимую женщину.

— Каждая поездка — новый вызов, а каждый выбор может кардинально изменить жизнь. Как и в прошлом сезоне, он будет балансировать на распутье, но посмотрим, как сложится его судьба и любовь, — рассказал актер Вячеслав Довженко о будущем Артема Горбача.

В то же время Семена Зозулю (Владимир Гладкий) ждет страстная влюбленность, а вместе с ней и испытание для мужской дружбы.

По традиции не обойдется без песен — зрители снова услышат украинские песни и хиты в исполнении Довженко и других артистов.

АТП Перевозчики — успех сериала

Проект стартовал в марте 2025 года и сразу возглавил телерейтинги. Первые серии посмотрели более 4 млн зрителей, а сам сериал по итогам недели вошел в первую десятку украинского сегмента Netflix.

АТП Перевозчики — это история об обычных водителях-экспедиторах, которые ежедневно развозят грузы по всей стране и постоянно оказываются втянутыми в опасные авантюры. Напарники — абсолютные противоположности, однако вместе они — крепкая команда.

Сериал наполнен духом приключений: здесь есть скорость, борьба за справедливость, крепкая мужская дружба и добрые шутки под рокот мотора.

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