4 июня – День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

И, как сообщил Владимир Зеленский, с начала полномасштабного вторжения Россия убила не меньше 707 маленьких украинцев,.

День памяти детей: сколько за время великой войны убила Россия

Сегодня, 4 июня, Украина отмечает День памяти детей. Этот день чествует детей, пострадавших от войны и насилия.

Сейчас смотрят

– С начала полномасштабного вторжения Россия убила по меньшей мере 707 маленьких украинцев, – отметил глава государства.

Он подчеркнул, что каждая смерть – ребенок, у которого отняли будущее и Россия обязана понести ответственность за эти преступления.

В то же время Министерство обороны Украины отмечает, что ранения в результате российских ударов, по подтвержденным данным, получили 2 537 детей.

Напомним, что еще одним преступлением РФ против украинских детей является их похищение с временно оккупированных территорий Украины. Чтобы вернуть их на Родину, была создана Коалиция за возвращение детей, которая уже насчитывает 50 государств. Недавно к ней присоединились Швейцария и Кипр.

И, как отмечал Владимир Зеленский ранее, вопрос возвращения похищенных украинских детей должен оставаться общим направлением международной юридической работы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.