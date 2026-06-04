Утром 4 июня враг атаковал дроном автомобиль энергетиков на Сумщине.

Об этом сообщили в пресс-центре Минэнерго.

Атака на авто АО Сумыоблэнерго 4 июня: что известно

По информации энергетиков, вражеский беспилотник атаковал служебный транспорт АО Сумыоблэнерго.

Сейчас смотрят

В результате атаки один из работников получил ранения. Пострадавшего доставили в больницу, где он получает необходимую медицинскую помощь.

Как отметили в Минэнерго, из-за боевых действий и обстрелов энергообъектов часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях временно остается без электроснабжения.

Кроме того, есть обесточивание и после отражения ночной атаки на Ровенскую область.

По данным главы ОВА Александра Коваля, временно нет света в Сарненском районе. Энергетики уже работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение.

В целом в Украине по состоянию на сегодняшний день применение ограничений электроснабжения не прогнозируется.

Несмотря на это, украинцев призывают по возможности переносить активное потребление электроэнергии на дневное время с 10:00 до 16:00, а в вечерние часы экономить электричество.

Напомним, что в ночь на 4 июня Россия атаковала Украину баллистической ракетой и 293 ударными беспилотниками различных типов.

По данным Воздушных сил ВСУ, силы противовоздушной обороны сбили или подавили 264 воздушные цели.

В то же время зафиксировано попадание баллистической ракеты и 24 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение обломков еще в 12 местах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.