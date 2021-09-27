Свитолина покинула топ-5 рейтинга теннисисток мира

Известная украинская теннисистка Элина Свитолина опустилась на шестое место в международном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Кроме того, другие теннисистки из Украины начали терять свои позиции после турнира в Майами.

Накануне Свитолина занимала четвертое место в мировой квалификации.

Таким образом первая ракетка Украины потеряла сразу две позиции. Ее обогнали в рейтинге представительница Польши Ига Швентек и представительница Чехии Барбора Крейчикова.

Также в топ-100 рейтинга 19 позиций потеряла Даяна Ястремская. Теперь теннисистка занимает 72-е место.

Другая представительница Украины Марта Костюк опустилась на 57-е место. В то же время Ангелина Калинина поднялась на 3 позиции. Сейчас она находится на 60-м месте.

Отметим, что Калинина впервые в своей карьере вошла в топ-60 теннисисток мира.

В парном рейтинге Надежда Киченок стала лучшей на одну ступень — 35-е место, а Людмила Киченок улучшила свое положение на две позиции — 46-е место.

13 сентября сообщалось, что Элина Свитолина вернула звание четвертой ракетки мира. Последний раз украинка была в списке топ-4 в феврале 2020 года.

8 сентября Свитолина выбыла из Открытого чемпионата США по теннису. Украинка в матче 1/4 финала US Open проиграла 19-летней Лейли Фернандес из Канады — 1: 2.

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Фото: ФТУ