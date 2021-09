Перша ракетка України Еліна Світоліна завершила виступи на Відкритому чемпіонаті США з тенісу.

Після своєї поразки у матчі 1/4 фіналу US Open українська тенісистка поділилася враженнями від гри.

Також п’ята ракетка світу похвалила свою суперницю – 73-ю ракетку світу Лейлу Фернандес.

Giving up is never an option.. Left my whole heart out there ???? but unfortunately, not today ????????????‍♀️

Well done Leylah, for brave performance!

Thank you @usopen and everyone for your love ❤️ pic.twitter.com/iY5zhFx4L2

— Elina Monfils (@ElinaSvitolina) September 7, 2021