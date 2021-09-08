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Факти / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Здатися – це не варіант: Світоліна прокоментувала виліт з US Open

Еліна Світоліна

Перша ракетка України Еліна Світоліна завершила виступи на Відкритому чемпіонаті США з тенісу.

Після своєї поразки у матчі 1/4 фіналу US Open українська тенісистка поділилася враженнями від гри.

Також п’ята ракетка світу похвалила свою суперницю – 73-ю ракетку світу Лейлу Фернандес.

– Здатися – це не варіант. Я залишила своє серце там (на корті, – Ред.). Однак, на жаль, не сьогодні. Молодець, Лейла, сміливий виступ. Спасибі US Open і всім за вашу любов, – написала Світоліна.

Еліна Світоліна у матчі 1/4 фіналу чемпіонату США з тенісу програла 19-річній Лейлі Фернандес з Канади – 1:2.

Таким чином за право стати фіналісткою Фернандес побореться з Аріною Сабаленкою з Білорусі, яка у чвертьфінальній сутичці обіграла представницю Чехії Барбору Крейчикову.

Відзначимо, що чинною чемпіонкою турніру є Наомі Осака з Японії. Вона залишила US Open-2021 у третьому колі після поразки саме від Фернандес.

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Фото: Dreamstime

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