Усик возглавил рейтинг боксеров в супертяжелом весе

Новый чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO в супертяжелом весе Александр Усик после исторической победы над Энтони Джошуа из Великобритании поднялся в боксерском рейтинге на две ступеньки.

Теперь украинец занимает первое место в рейтинге топ-боксеров мира в супертяжелом весе. Усик опередил двух представителей Великобритании — Энтони Джошуа и Дилиана Уайта.

В то же время Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер пока имеют статус неактивных боксеров. Отметим, что поединок между ними запланирован на 9 октября в американском Лас-Вегасе.

Кроме того, в перечне P4P лучших боксеров независимо от весовой категории 34-летний Усик поднялся на четвертое место. Его обогнали в этом рейтинге мексиканец Сауль Альварес, казахстанец Геннадий Головкин и американец Эррол Спенс. А вот Джошуа в этом списке опустился с 4-го на 6-е место.

В ночь с 25 на 26 сентября Александр Усик вырвал победу в Энтони Джошуа. Бой между ними состоялся в Лондоне на стадионе футбольного клуба Тоттенхэм Хотспур.

Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей. Таким образом Усик отобрал у британца четыре чемпионских титула — WBO, WBA, IBF, IBO.

Боксер прокомментировал победу, заявив, что это очень много значит. По его словам, бой прошел именно так, как он планировал.

Для украинца это лишь третий бой в супертяжелом весе. До этого он одержал две победы над Чаззом Уизерспуном и Дереком Чисорой.