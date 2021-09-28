Киевское Динамо встретится с мюнхенской Баварией в рамках матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22. Игра состоится 29 сентября в Мюнхене на стадионе Альянц-Арена.

Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

Где смотреть Бавария — Динамо Киев?

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на платформе MEGOGO на канале MEGOGO Футбол 1.

Это будет одиннадцатая встреча команд в истории. Пять раз преимущество было на стороне Баварии, четыре раза сильнее были киевляне, а еще один раз команды разошлись ничьей.

Последний раз соперники встречались более 20 лет назад на стадии группового этапа Лиги чемпионов в 2000 году. Тогда игра в Киеве на стадионе Валерия Лобановского завершилась победой Динамо со счетом 2:0.

После первого тура группового этапа киевское Динамо занимает третье место в квартете Е, имея в активе одно очко, как и португальская Бенфика. Лидером группы является мюнхенская Бавария (3), а на последнем месте расположилась Барселона, которая пока не набрала очков.