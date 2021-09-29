Новоиспеченный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик после сенсационной победы над британцем Энтони Джошуа поднялся сразу на девять ступенек в рейтинге авторитетного боксерского издания The Ring.

Накануне исторического поединка 34-летний украинец занимал десятое место в списке сильнейших боксеров в супертяжелом весе и четвертое — в перечне топ-бойцов мира независимо от весовой категории.

Однако после того, как Усик отобрал у британца четыре чемпионских титула — WBO, WBA, IBF, IBO, он попал на первую строчку рейтинга супертяжелого веса и на вторую — в общем рейтинге.

Отметим, что в перечне сильнейших боксеров в супертяжелом весе украинского чемпиона опережает только представитель Великобритании Тайсон Фьюри, обладающий титулами WBC и The Ring.

На втором месте в рейтинге супертяжелого веса расположился Энтони Джошуа. Третье место досталось американцу Дионтею Уайлдеру, который около пяти лет удерживал титул WBC до поражения от Фьюри.

Топ-10 боксеров в супертяжелом весе по версии The Ring:

Чемпион — Тайсон Фьюри (Великобритания)

Александр Усик (Украина);

Энтони Джошуа (Великобритания);

Дионтей Уайлдер (США);

Диллиан Уайт (Великобритания);

Джозеф Паркер (Австралия);

Энди Руис (Мексика);

Луис Ортис (Куба);

Майкл Хантер (США);

Оскар Ривас (Колумбия);

Джо Джойс (Великобритания)

26 сентября Александр Усик победил Энтони Джошуа в боксерском противостоянии в Лондоне. Таким образом украинец стал новым чемпионом мира по версиям WBO, IBF и IBO, WBA Super.

Бой на арене ФК Тоттенхэм длился максимальных 12 раундов и завершился единогласной победой Усика по решению судей.

Боксер прокомментировал победу, заявив, что это очень много значит. По его словам, бой прошел именно так, как он хотел.

По контракту, Джошуа и Усик должны провести реванш. Предварительно он запланирован на февраль или март 2022 года. К этому ни украинец, ни британец не имеют права проводить другие встречи.

После того как Усик приехал на родину, он заявил, что повезет чемпионские пояса к себе домой в Крым.

Источник: The Ring