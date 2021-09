Свитолина победила в румынки Рузе и вышла в четвертьфинал WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации WTA 500 Chicago Fall Tennis Classic.

Украинка победила румынку Габриелу Рузе в двух партиях с одинаковым счетом — 6:3. Игра стартовала с 17-минутного гейма, который начался с подачи Рузе.

Свитолина подала два эйса и реализовала 4 из 16 брейк-пойнтов.

Это была первая встреча теннисисток на корте. В целом она длилась 1,47 ч. Представительница Румынии Рузе сейчас занимает 98-е место в рейтинге WTA.

