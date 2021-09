Світоліна перемогла у румунки Рузе і вийшла у чвертьфінал WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру Жіночої тенісної асоціації WTA 500 Chicago Fall Tennis Classic.

Українка здолала румунку Габріелу Рузе у двох партіях з однаковими рахунками – 6:3. Гра стартувала з 17-хвилинного гейму, який розпочався з подачі Рузе.

Світоліна подала два ейси та реалізувала 4 з 16 брейк-пойнтів.

Це була перша зустріч тенісисток на корті. Загалом вона тривала 1,47 год. Представниця Румунії Рузе наразі посідає 98-ме місце у рейтингу WTA.

Sealed with an Ace! ????

???????? @ElinaSvitolina progresses to the #ChicagoTennisFestival quarterfinals with a 6-3, 6-3 win over Ruse.

Next up for the No.1 seed: Ons Jabeur. pic.twitter.com/rz6qtT0lER

— wta (@WTA) September 30, 2021