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Людмила Богданова |

Світоліна перемогла у румунки Рузе і вийшла у чвертьфінал WTA

Еліна Світоліна

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру Жіночої тенісної асоціації WTA 500 Chicago Fall Tennis Classic.

Українка здолала румунку Габріелу Рузе у двох партіях з однаковими рахунками – 6:3. Гра стартувала з 17-хвилинного гейму, який розпочався з подачі Рузе.

Світоліна подала два ейси та реалізувала 4 з 16 брейк-пойнтів.

Це була перша зустріч тенісисток на корті. Загалом вона тривала 1,47 год.  Представниця Румунії Рузе наразі посідає 98-ме місце у рейтингу WTA.

За квиток до півфіналу турніру WTA Еліна Світоліна змагатиметься з 27-річною Унс Джабір з Тунісу. Вона наразі на 16-тій сходинці рейтингу WTA.

Перед цим Світоліна впевнено здолала американку Аманду Анісімову. Українка обіграла представницю США з рахунком 6:4, 6:3.

Наразі Світоліна є шостою ракеткою світу – за два тижні вона втратила дві позиції у рейтингу. 13 вересня Світоліна була на четвертій позиції, яку до того востаннє очолювала у лютому 2020 року.

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Фото: Getty Images

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