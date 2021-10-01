Сборная Украины завоевала две награды в первый день чемпионата мира по марафону, который проходит в румынском Питешти. Кроме того, Людмила Бабак стала в пятый раз чемпионкой мира.
Первую медаль Украине принесла каноистка Екатерина Безнюк. Она стала третьей в соревнованиях юниоров на дистанции 11,8 км с двумя перебежками.
Безнюк проплыла дистанцию за 1:07:11, отстав лишь на 10 секунд от серебряного призера из Венгрии — Лили Маткович.
В то же время каноистка Людмила Бабак получила золотую медаль. Спортсменка первой преодолела дистанцию 3,4 км с двумя перебежками за 18.32:93.
Отметим, что это уже пятая победа подряд украинки на чемпионатах мира.
Также недавно на ЧМ по гребле на каноэ, который проходил в Копенгагене, украинские спортсменки завоевали бронзу.
Людмила Лузан, Елена Цыганкова, Юлия Колесник и Анастасия Четверикова, которые представляли женскую сборную Украины, финишировали третьими с результатом 1.49,79. Наши спортсменки уступили лишь соперницам из Венгрии и Беларуси.
Кроме того, Лузан выиграла сразу три награды на чемпионате мира по гребле. Ранее ни одному украинскому каноисту не удавалось этого сделать.
До этого девушка в каноэ-одиночке выиграла бронзовую награду, а вместе с Анастасией Четвериков — золото.
Источник: ФКУ
Фото: ФКУ