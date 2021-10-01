Сборная Украины завоевала две награды в первый день чемпионата мира по марафону, который проходит в румынском Питешти. Кроме того, Людмила Бабак стала в пятый раз чемпионкой мира.

Первую медаль Украине принесла каноистка Екатерина Безнюк. Она стала третьей в соревнованиях юниоров на дистанции 11,8 км с двумя перебежками.

Безнюк проплыла дистанцию ​​за 1:07:11, отстав лишь на 10 секунд от серебряного призера из Венгрии — Лили Маткович.

В то же время каноистка Людмила Бабак получила золотую медаль. Спортсменка первой преодолела дистанцию ​​3,4 км с двумя перебежками за 18.32:93.

Отметим, что это уже пятая победа подряд украинки на чемпионатах мира.

Также недавно на ЧМ по гребле на каноэ, который проходил в Копенгагене, украинские спортсменки завоевали бронзу.

Людмила Лузан, Елена Цыганкова, Юлия Колесник и Анастасия Четверикова, которые представляли женскую сборную Украины, финишировали третьими с результатом 1.49,79. Наши спортсменки уступили лишь соперницам из Венгрии и Беларуси.

Кроме того, Лузан выиграла сразу три награды на чемпионате мира по гребле. Ранее ни одному украинскому каноисту не удавалось этого сделать.

До этого девушка в каноэ-одиночке выиграла бронзовую награду, а вместе с Анастасией Четвериков — золото.

Источник: ФКУ

Фото: ФКУ