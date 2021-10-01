Збірна України виборола дві нагороди у перший день чемпіонату світу з марафону, який проходить в румунському Пітешті. Окрім того, Людмила Бабак стала вп’яте чемпіонкою світу.

Першу медаль Україні принесла каноїстка Катерина Безнюк. Вона стала третьою у змаганнях юніорів на дистанції 11,8 км з двома перебіжками.

Безнюк пропливла дистанцію за 1:07:11, відставши лише на 10 секунд від срібної призерки з Угорщини – Лілі Маткович.

Водночас каноїстка Людмила Бабак здобула золоту медаль. Спортсменка першою подолала дистанцію 3,4 км з двома перебіжками за 18.32:93.

Відзначимо, що це вже п’ята перемога поспіль українки на чемпіонатах світу.

Також нещодавно на ЧС з веслування на каное, який проходив у Копенгагені, українські спортсменки вибороли бронзу.

Людмила Лузан, Олена Циганкова, Юлія Колесник та Анастасія Четверикова, які представляли жіночу збірну України, фінішували третіми з результатом 1.49,79. Наші спортсменки поступились лише суперницям з Угорщини та Білорусі.

Окрім того, Лузан виграла одразу три нагороди на чемпіонаті світу з веслування. Раніше жодному українському каноїстові не вдавалося цього зробити.

До цього дівчина у каное-одиночці виграла бронзову нагороду, а разом із Анастасією Четвериковою – золото.

Джерело: ФКУ

Фото: ФКУ