Большая стройка спортарен для получения права на Евробаскет запланирована в 4 городах

Украина подала заявку на проведение мужского чемпионата Европы по баскетболу среди национальных сборных в 2025 году.

Президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом Международной федерации баскетбольных ассоциаций Европы (ФИБА Европа) Тургай Демирелем заверил, что Украина выполнит все необходимые условия для проведения соревнований такого уровня.

Об этом сообщает сайт Офиса Президента.

— Для меня это очень важная встреча, потому что спорт, и в частности Евробаскет — это сейчас один из важных приоритетов для государства. Кроме того, такие события и победа в борьбе за право их проводить объединяют нацию, — сказал глава государства.

Зеленский отметил, что для получения права на Евробаскет-2025 Украина будет строить соответствующие спортивные арены.

Со своей стороны, заместитель главы Офиса президента, координатор программы Большая стройка Кирилл Тимошенко сообщил в Facebook, что сейчас речь идет о 4 городах, где будут возведены такие арены, — Киев, Днепр, Львов, Одесса. Справиться с их строительством руководство государства планирует в течение двух лет.

— За два последних года Украина доказала, что мы можем строить инфраструктуру быстро и главное — качественно. Если посмотреть на карту Большой стройки, то прямо сейчас в эти минуты в каждом уголке страны кипит работа на строительстве спорткомплексов международного класса, бассейнов, активных парков, спортплощадок. Современные баскетбольные арены станут частью большого паззла новой спортивной инфраструктуры Украины, — добавил он.

Напомним, строительство и восстановление объектов социальной инфраструктуры является одним из приоритетов программы президента Владимира Зеленского Большая стройка.