Велике будівництво спортарен для отримання права на Євробаскет заплановане у 4 містах

Україна подала заявку на проведення чоловічого чемпіонату Європи з баскетболу серед національних збірних у 2025 році.

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій Європи (ФІБА Європа) Тургаєм Демірелем запевнив, що Україна виконає усі необхідні умови для проведення змагань такого рівня.

Про це повідомляє сайт Офісу президента.

– Для мене це дуже важлива зустріч, тому що спорт, і зокрема Євробаскет, – це зараз один з важливих пріоритетів для держави. Крім того, такі події та перемога в боротьбі за право їх проводити об’єднують націю, – сказав Глава держави.

Зеленський наголосив, що для отримання права на Євробаскет-2025 Україна будуватиме відповідні спортивні арени.

Зі свого боку, заступник голови Офісу президента, координатор програми Велике будівництво Кирило Тимошенко повідомив у Facebook, що зараз йдеться про 4 міста, де будуть зведені такі арени, – Київ, Дніпро, Львів, Одеса. Впоратися з їх будівництвом керівництво держави планує упродовж двох років.

– За два останні роки Україна довела, що ми можемо будувати інфраструктуру швидко і головне – якісно. Якщо подивитися на карту Великого будівництва, то прямо зараз у ці хвилини у кожному куточку країни кипить робота на будівництві спорткомплексів міжнародного класу, басейнів, активних парків, спортмайданчиків. Сучасні баскетбольні арени стануть частиною великого пазлу новітньої спортивної інфраструктури України, – додав він.

Нагадаємо, будівництво та відновлення об’єктів соціальної інфраструктури є одним з пріоритетів програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво.