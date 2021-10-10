В Лас-Вегасе завершился один из самых ожидаемых боксерских боев. Супертяжеловес Тайсон Фьюри наглухо выбил Деонтея Уайлдера.

Эта была третья встреча спортсменов, где они окончательно определяли, у кого должен остаться пояс чемпиона мира по версии WBC. В 2020 году Фьюри отобрал у Уайлдера этот титул.

All those jabs in the rounds leading up to the KO made a huge difference, an accumulation of punches turns the big one into the final one. Otherworldly stamina and condition from Fury for such a big man, what a fighter #FuryWilder3 pic.twitter.com/7PWbQay8ZH — Evan Morgan Grahame (@Evan_M_G) October 10, 2021

Дентей сделал ставку на активное начало, боксер в первом раунде пытался выбрасывать много ударов. Он хотел замедлить Тайсона, атакуя корпус спортсмена.

Через какое-то время тот перестал пропускать атаки, а позже перехватил преимуществом. В третьем раунде Тайсон первым оформил нокдаун, а Дейтей вернулся и сделал два.

К середине поединка зрители могли заметить усталость Уайлдера, хотя Фьюри выглядел свежо. Тайсон начал уверенно перебивать Дентея. Когда он закрывал его возле канатов, то пробежала мысль, что завершение встречи совсем близко.

В 10 раунде тот дважды уронил Уайлдера — второго раза боксер так не смог полностью прийти в себя. В 11 раунде Тайсон наглухо выбил Дентея.

Фьюри защитил ранее отобранный пояс WBC у Уайлдера. Пользователи сети отметили, что этот бой можно назвать лучшим в 2021 году.