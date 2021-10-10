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Факты / Спорт
Юлія Захарченко |

Фьюри нокаутировал Уайлдера в 11 раунде и защитил пояс WBC в супертяжелом весе

Фьюри нокаутировал Уайлдера в 11 раунде и защитил пояс WBC в супертяжелом весе

В Лас-Вегасе завершился один из самых ожидаемых боксерских боев. Супертяжеловес Тайсон Фьюри наглухо выбил Деонтея Уайлдера.

Эта была третья встреча спортсменов, где они окончательно определяли, у кого должен остаться пояс чемпиона мира по версии WBC. В 2020 году Фьюри отобрал у Уайлдера этот титул.

Дентей сделал ставку на активное начало, боксер в первом раунде пытался выбрасывать много ударов. Он хотел замедлить Тайсона, атакуя корпус спортсмена.

Через какое-то время тот перестал пропускать атаки, а позже перехватил преимуществом. В третьем раунде Тайсон первым оформил нокдаун, а Дейтей вернулся и сделал два.

К середине поединка зрители могли заметить усталость Уайлдера, хотя Фьюри выглядел свежо. Тайсон начал уверенно перебивать Дентея. Когда он закрывал его возле канатов, то пробежала мысль, что завершение встречи совсем близко.

В 10 раунде тот дважды уронил Уайлдера — второго раза боксер так не смог полностью прийти в себя. В 11 раунде Тайсон наглухо выбил Дентея.

Фьюри защитил ранее отобранный пояс WBC у Уайлдера. Пользователи сети отметили, что этот бой можно назвать лучшим в 2021 году.

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Фото: Getty Images

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