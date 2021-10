В Лас-Вегасе завершился один из самых ожидаемых боксерских боев. Супертяжеловес Тайсон Фьюри наглухо выбил Деонтея Уайлдера.

Эта была третья встреча спортсменов, где они окончательно определяли, у кого должен остаться пояс чемпиона мира по версии WBC. В 2020 году Фьюри отобрал у Уайлдера этот титул.

All those jabs in the rounds leading up to the KO made a huge difference, an accumulation of punches turns the big one into the final one. Otherworldly stamina and condition from Fury for such a big man, what a fighter #FuryWilder3 pic.twitter.com/7PWbQay8ZH

— Evan Morgan Grahame (@Evan_M_G) October 10, 2021