Сборная Украины встретится с командой Боснии и Герцеговины в рамках матча отбора к чемпионату мира-2022. Игра состоится 12 октября во Львове на Арене-Львов.

Начало матча в 21.45 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах ТРК Украина и Футбол 1.

В повторе матч можно будет посмотреть 13 октября в 4.10 и 20.05 на канале Футбол 2, а также в 11.10 на канале Футбол 1.

Это будет первая встреча команд в официальных матчах.

В турнирной таблице группы D европейской квалификации лидирует сборная Франции (12), вторая строчка в Украины (8), команда Боснии и Герцеговины замыкает тройку, имея в активе 6 очков.

В предыдущем туре сборная Украины одержала тяжелую победу над Финляндией в Хельсинки, а боснийцы на выезде одолели Казахстан 2:0.