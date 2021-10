Поражение каталонской Барселоны от Райо Вальекано в 11-м туре испанской Примеры стало последней каплей для боссов блаугранас. Клуб объявил об отставке с поста главного тренера команды нидерландского специалиста Роналда Кумана.

После поражения в Эль Класико от Реала руководство Барсы дало Кумано еще один шанс исправить ситуацию, но подопечные Кумана споткнулся о другой мадридский камень – Райо Вальекано.

Единственный гол Райо в ворота каталонцев случился на 30 минуте встречи после ошибки Серхио Бускетса и Жерара Пике, после чего Фалькао оформил красивый гол рикошетом от штанги.

За 20 минут до конца игры Барса получила возможность сравнять, но Мемфис Депай не реализовал пенальти. Его удар взял Столе Димитриевски.

Спустя три часа после игры стало известно, что совет директоров Барсы проведет срочную встречу, где рассмотрит отставку Кумана. А еще через 30 минут об увольнении нидерландца объявили официально.

Роналд Куман возглавил каталонский клуб летом 2020 года. Ради работы на Камп Ноу он покинул пост главного тренера сборной Нидерландов, а Барса выплатила футбольному союзу Нидерландов компенсацию в размере €6 млн.

Теперь Барселона будет вынуждена сама выплатить компенсацию Куману за досрочное расторжение сделки. По информации испанского издания AS, отставка обойдется Барсе в €12 млн. Для блаугранас — это солидные деньги, ведь клуб находится на грани финансового краха. Но, с другой стороны, дальше некуда было тянуть, ведь команда плетется на девятом месте в турнирной таблице Примеры, а в Лиге чемпионов имеет только одну победу над Динамо Киев (1:0) на Камп Ноу.

По информации El Chiringuito TV, главным фаворитом тренерского кресла Барселоны является легенда клуба Хави Эрнандес. В настоящее время 41-летний испанец возглавляет катарский клуб Аль-Садд.

Хави работает тренером этого катарского клуба с мая 2019 года. Через три месяца своей работы в нем он выиграл первый трофей – Кубок шейха Яссима. В январе 2020 года испанец вместе с Аль-Саддом выиграл Кубок наследного принца Катара.

