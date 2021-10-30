Украинская теннисистка Марта Костюк обыграла победительницу US Open, британку Эмму Радукану, на третьем круге турнира WTA 250 в Румынии. Поединок длился один час, Костюк в двух сетах одолела соперницу со счетом 6:2, 6:1.

Украинка сделала четыре подачи на вылет, допустила две двойные ошибки, а также использовала пять брейкпонтов из восьми.

Костюк стала единственной теннисисткой из Украины, дошедшей до полуфинала WTA 250. Леся Цуренко и Ангелина Калинина в своих поединках уступили соперницам в четвертьфинале.

Цуренко проиграла Ребекке Петерсон из Швеции, а Калинину выбила представительница Эстонии Анетт Контавейт.

Следующий матч Марта Костюк проведет уже 30 октября. Ее соперницей станет 30-летняя Симона Халеп из Румынии, которая в свое время была первой ракеткой мира. Она победила в 23 турнирах WTA, дважды – в турнирах Большого шлема. Сейчас Халеп на 18-й строчке рейтинга.

В предыдущем круге Костюк одолела Мону Бартель из Германии со счетом 6:4, 6:4. Украинская теннисистка пять раз подала на вылет и допустила одну двойную ошибку, тогда как Бартель — допустила семь двойных ошибок.

Сейчас 19-летняя Марта Костюк занимает 55-е место в мировом рейтинге.

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