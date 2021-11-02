Первой ракетке Украины Элине Светолиной открыли именную звезду в Киеве

Украинской теннисистке и первой ракетке Элине Светолиной посвятили именную звезду. Она расположена на Площади звезд возле ТРЦ Гулливер.

Об этом сообщил журналист Фактов ICTV. Именную звезду посвящают выдающимся украинцам, которые добились лучших результатов в своих сферах.

– Всегда невероятные ощущения, приятно возвращаться. Конечно же, обретение звезды здесь – это очень классно. Спасибо организаторам, которые уделили время и сделали ее для меня. Я очень рада, что моя звезда именно здесь (в Украине, – Ред.), – рассказала спортсменка.

Теннисистка отметила, что эта звезда — символ, способствующий тому, что она должна достигать лучших результатов на мировой арене.

– Это внимание со стороны людей, которые переживают и болеют, всегда меня мотивируют. Это будет способствовать дальнейшему движению, чтобы добиться еще больших результатов, – поделилась Свитолина.

Спортсменка рассказала, что планирует возвратиться к активной деятельности. Она начнет тренировки к следующему сезону в первом месяце зимы.

– Я думаю, что начну готовиться к следующему сезону в декабре, – сказала она.

Площадь звезд – уникальный социально-общественный проект популяризации национальной культуры. Звезды посвящают людям, которые добились значительных результатов в своей деятельности и достойно представляют Украину.

На площади есть имена представителей разных сфер – спорта, театра, кино и музыки. Свои звезды уже имеют Жан Беленюк, Андрей Шевченко, Дарья Белодид и другие украинские спортсмены.