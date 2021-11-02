Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Спорт
Юлія Захарченко |

Украинской тенисистке Элине Светолиной открыли именную звезду в Киеве

Украинской тенисистке Элине Светолиной открыли именную звезду в Киеве

Украинской теннисистке и первой ракетке Элине Светолиной посвятили именную звезду. Она расположена на Площади звезд возле ТРЦ Гулливер.

Об этом сообщил журналист Фактов ICTV. Именную звезду посвящают выдающимся украинцам, которые добились лучших результатов в своих сферах.

– Всегда невероятные ощущения, приятно возвращаться. Конечно же, обретение звезды здесь – это очень классно. Спасибо организаторам, которые уделили время и сделали ее для меня. Я очень рада, что моя звезда именно здесь (в Украине, – Ред.), – рассказала спортсменка.

Теннисистка отметила, что эта звезда — символ, способствующий тому, что она должна достигать лучших результатов на мировой арене.

– Это внимание со стороны людей, которые переживают и болеют, всегда меня мотивируют. Это будет способствовать дальнейшему движению, чтобы добиться еще больших результатов, – поделилась Свитолина.

Первой ракетке Украины Элине Светолиной открыли именную звезду в Киеве

Спортсменка рассказала, что планирует возвратиться к активной деятельности. Она начнет тренировки к следующему сезону в первом месяце зимы.

– Я думаю, что начну готовиться к следующему сезону в декабре, – сказала она.

Площадь звезд – уникальный социально-общественный проект популяризации национальной культуры. Звезды посвящают людям, которые добились значительных результатов в своей деятельности и достойно представляют Украину.

На площади есть имена представителей разных сфер – спорта, театра, кино и музыки. Свои звезды уже имеют Жан Беленюк, Андрей Шевченко, Дарья Белодид и другие украинские спортсмены.

Читайте
Голливуд и треки со Snoop Dogg: 12 звезд, которые прославляют Украину на весь мир

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка