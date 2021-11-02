Першій ракетці України Еліні Світоліній відкрили іменну зірку в Києві

Українській тенісистці та першій ракетці Еліні Світоліній присвятили іменну зірку. Вона розташована на Площі зірок біля ТРЦ Гулівер.

Про це повідомив журналіст Фактів ICTV. Іменну зірку присвячують видатним українцям, які досягли найкращих результатів у своїх сферах.

– Завжди неймовірні відчуття, приємно повертатися. Звичайно ж, здобуття зірки тут – це дуже класно. Дуже дякую організаторам, що приділили час та зробили її для мене. Я дуже рада, що моя зірка саме тут (в Україні, – Ред.), – розповіла спортсменка.

Тенісистка зазначила, що ця зірка – символ, який сприятиме тому, що вона має досягати найкращих результатів на світовій арені.

– Це увага з боку людей, які переживають та вболівають, завжди мене мотивують. Це сприятиме подальшому руху, щоб досягти ще більших результатів, – поділилася Світоліна.

Спортсменка розповіла, що планує повернутися до активної діяльності. Вона розпочне тренування до наступного сезону в першому місяці зими.

– Я думаю, що почну готуватися до наступного сезону в грудні, – сказала вона.

Площа зірок – унікальний соціально-громадський проект популяризації національної культури. Зірки присвячують особам, які досягли значних результатів у своїй діяльності та гідно представляють Україну.

На площі є імена представників різних сфер – спорту, театру, кіно та музики. Свої зірки вже мають Жан Беленюк, Андрій Шевченко, Дар’я Білодід та інші українські спортсмени.