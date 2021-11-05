Таблица коэффициентов УЕФА-2021/22 – сколько очков у Украины после четвертого тура

Украина продолжает борьбу с Россией за десятое место в таблице коэффициентов УЕФА, предоставляющей чемпиону страны прямую путевку в групповую стадию Лиги чемпионов.

После четвертого тура группового этапа еврокубков Украина остается на 11-й позиции с результатом 31.400 и находится в двух победах от России (32.082). Российские клубы за неделю набрали 0.400 балла благодаря двум ничьим московских клубов Локомотива и Спартака.

Очки в копилку Украины снова принесла луганская Заря. Подопечные Виктора Скрипника в Лиге конференций во второй раз одолели болгарский клуб ЦСКА София.

Игра в Запорожье завершилась со счетом 2:0. Эта победа принесла Украине 0.400 балла (2 очка, разделенных на 5 стартовавших команд). В настоящее время отставание от России составляет 0,682 балла.

Еще два наших представителя в Лиге чемпионов — киевское Динамо и донецкий Шахтер в очередной раз не смогли набрать очков, проиграв каталонской Барселоне (0:1) и мадридскому Реалу (1:2) соответственно.

Ближайший преследователь Украины в таблице — Сербия сократила отрыв от клубов нашей ассоциации до 1,875 очков.

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Фото: ФК Заря