Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подверг резкой критике решение Европейского Союза исключить российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка.

Сибига об исключении Усманова и Фридмана из санкционного списка

Андрей Сибига призвал государства-члены ЕС ввести против Усманова и Фридмана национальные санкции.

— Решение об исключении Усманова и Фридмана из списка позорно и неоправданно. Москва отмечает, потому что получила то, чего хотела: чувство безнаказанности, унижение ЕС и раскол среди европейцев, — утверждает глава МИД.

По мнению Сибиги, снятие ограничений с российских олигархов посылает крайне опасный сигнал стране-агрессору и наносит удар по единству стран ЕС.

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В то же время министр иностранных дел Украины призвал европейские столицы действовать решительно и самостоятельно перекрыть олигархам доступ к экономике ЕС:

– Но празднование в Москве еще можно испортить. Призываю все государства-члены ЕС уже сейчас заявить, что они введут свои национальные санкции против этих двух лиц, — утверждает Сибига.

По имеющейся информации, дипломаты стран ЕС достигли договоренности об исключении Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка. В то же время по отношению к другим почти трем тысячам физических и юридических лиц РФ действие персональных ограничений решили продлить.

Последней страной, выступавшей против снятия ограничений с двух российских миллиардеров, оставалась Латвия.

Как сообщил представитель Ирландии, председательствующей в Совете ЕС, общий санкционный режим, введенный за подрыв территориальной целостности Украины, планируют продлить сразу на три года — до 22 сентября 2029 года.

Окончательное утверждение решения Совет ЕС должен принять по итогам письменной процедуры.

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