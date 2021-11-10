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Ярмоленко віддав дитячій лікарні преміальні, зароблені на Євро-2020

Марія Степанюк редактор стрічки
Андрій Ярмоленко

Футболіст збірної України та лондонського клубу Вест Гем Юнайтед Андрій Ярмоленко віддав на благодійність бонуси, які він заробив за чемпіонат Європи-2020 з футболу. Таку обіцянку вінгер дав ще під час турніру.

Ярмоленко вирішив допомогти дитячій спеціалізованій лікарні Охматдит. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

— Як обіцяв, зароблені бонуси на Євро-2020 направив на благодійність. Сьогодні разом з моїм агентом та товаришем Вадимом Шаблієм передали Катерині Вікторівні Вільчевській, завідувачці відділення гемофілії лікарні Охматдит, медичне обладнання, – написав він.

 

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Публикация от Yarmolenko Andrey (@yarmolenkoandrey)

За вихід на Євро-2020 футболісти та тренерський штаб збірної України з футболу отримали €3 млн, а за виступ у фінальній частині та вихід до чвертьфіналу – ще €2,5 млн.

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Наразі збірна України готується до вирішального матчу у відборі до чемпіонату світу з футболу-2022 проти команди Боснії і Герцеговини. Гра відбудеться у Зениці 16 листопада на стадіоні Біліно Поле.

Наразі у групі D Україна посідає друге місце, маючи в активі 9 очок після семи матчів. Лідером залишається Франція (12 очок після шести ігор), третьою йде Фінляндія (8 очок після шести ігор), слідом Боснія і Герцеговина (7 очок у шести матчах) та збірна Казахстану (3 очки у семи матчах).

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