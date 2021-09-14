Изнурительные тренировки и травмы: каким был путь к победе украинских паралимпийцев
Ими гордится вся страна. Паралимпийская сборная Украины, которая завоевала почти сотню медалей в Токио, восстанавливается после соревнований.
Эмоциональное напряжение, недосыпание, постоянные тренировки – такова цена успеха спортсменов.
По словам паралимпийской чемпионки в прыжках в длину Оксаны Зубковской, завоеванная ею в Токио золотая награда – самая ценная и сложная медаль за всю ее жизнь.
Уже находясь в Японии, во время тренировки легкоатлетка повредила ногу, но, стиснув зубы и превозмогая боль, — сделала свой триумфальный прыжок.
– Прыгать с той ноги, которая болит, – это невозможно, я вам могу сказать. Я не знаю, как я это сделала, но я превзошла саму себя, — отметила Зубковская.
Когда-то такой успех казался фантастикой, ведь из-за недостатков зрения еще во время учебы в школе Оксану часто не допускали к соревнованиям. А поступить на факультет физкультуры ей удалось лишь со второй попытки.
– Я все время скрывала, что у меня такие проблемы со зрением. Освобождение от физкультуры было, но я все равно ходила, потому что детям это интересно. Тем более я была подвижным ребенком, и мне очень нравилось заниматься спортом, — рассказала Зубковская.
С тех пор спорт стал делом всей ее жизни. Золотая медаль в Токио – результат долгих и изнурительных тренировок, к которым спортсменка планирует вернуться после восстановления.
А пока что она продолжает принимать поздравления и благодарит за поддержку: родных, тренера и украинскую сборную.
Между тем в Днепре выдыхает после завоеванного в Токио золота легкоатлет Владислав Загребельный.
– Я поспал два часа, может, три. Сам старт у меня был в 9:35 утра, в Украине это полчетвертого утра, — рассказал спортсмен о соревнованиях в Токио.
Однако жажда победы оказалась сильнее обстоятельств, и Загребельный завоевал золотую награду в прыжках в длину, установив европейский паралимпийский рекорд.
– Я действительно не очень понимал, что произошло. Я просто выгорел после того прыжка, который был у меня как раз лучший за всю мою карьеру. Я от себя такого не ожидал, — подчеркнул спортсмен.
История Загребельного – нетипична для чемпиона: он начал спортивный путь почти совершеннолетним и почти без мотивации. Признается, что не относился к спорту серьезно и поначалу не имел каких-либо амбиций.
Иногда Загребельный прогуливал тренировки из-за обучения, а как только закончил университет – начал зарабатывать на себя.
– Сидеть на шее у родителей я не хотел. Денег у меня было – пенсия и что родители дадут на проезд, поесть, — отметил Загребельный.
Нынешний паралимпийский чемпион продавал кофе и развлекал детей в кукольном театре, работал кассиром.
– После театра ушел кассиром работать. До этого я где-то год отправлял различные резюме, ходил на собеседования. Но были отказы, — признался спортсмен.
Далее в жизни Загребельного снова появился спорт. И на этот раз все было серьезнее: годы тренировок, десятки соревнований, бронза Чемпионата мира 2019-го и наконец первое паралимпийское золото.
В планах Загребельного – подготовка к следующим соревнованиям, в том числе и к Паралимпиаде в Париже в 2024 году.
По итогам соревнований на Паралимпиаде-2020 украинская сборная заняла шестое место по общему количеству медалей, завоевав 98 наград: 24 золотых, 47 серебряных и 37 бронзовых.
Украинские спортсмены участвовали в 15 видах спорта и завоевали награды в десяти из них.