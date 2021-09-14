Изнурительные тренировки и травмы: каким был путь к победе украинских паралимпийцев

Ими гордится вся страна. Паралимпийская сборная Украины, которая завоевала почти сотню медалей в Токио, восстанавливается после соревнований.

Эмоциональное напряжение, недосыпание, постоянные тренировки – такова цена успеха спортсменов.

По словам паралимпийской чемпионки в прыжках в длину Оксаны Зубковской, завоеванная ею в Токио золотая награда – самая ценная и сложная медаль за всю ее жизнь.

Уже находясь в Японии, во время тренировки легкоатлетка повредила ногу, но, стиснув зубы и превозмогая боль, — сделала свой триумфальный прыжок.

– Прыгать с той ноги, которая болит, – это невозможно, я вам могу сказать. Я не знаю, как я это сделала, но я превзошла саму себя, — отметила Зубковская.

Когда-то такой успех казался фантастикой, ведь из-за недостатков зрения еще во время учебы в школе Оксану часто не допускали к соревнованиям. А поступить на факультет физкультуры ей удалось лишь со второй попытки.

– Я все время скрывала, что у меня такие проблемы со зрением. Освобождение от физкультуры было, но я все равно ходила, потому что детям это интересно. Тем более я была подвижным ребенком, и мне очень нравилось заниматься спортом, — рассказала Зубковская.

С тех пор спорт стал делом всей ее жизни. Золотая медаль в Токио – результат долгих и изнурительных тренировок, к которым спортсменка планирует вернуться после восстановления.

А пока что она продолжает принимать поздравления и благодарит за поддержку: родных, тренера и украинскую сборную.

Между тем в Днепре выдыхает после завоеванного в Токио золота легкоатлет Владислав Загребельный.

– Я поспал два часа, может, три. Сам старт у меня был в 9:35 утра, в Украине это полчетвертого утра, — рассказал спортсмен о соревнованиях в Токио.

Однако жажда победы оказалась сильнее обстоятельств, и Загребельный завоевал золотую награду в прыжках в длину, установив европейский паралимпийский рекорд.

– Я действительно не очень понимал, что произошло. Я просто выгорел после того прыжка, который был у меня как раз лучший за всю мою карьеру. Я от себя такого не ожидал, — подчеркнул спортсмен.

История Загребельного – нетипична для чемпиона: он начал спортивный путь почти совершеннолетним и почти без мотивации. Признается, что не относился к спорту серьезно и поначалу не имел каких-либо амбиций.

Иногда Загребельный прогуливал тренировки из-за обучения, а как только закончил университет – начал зарабатывать на себя.

– Сидеть на шее у родителей я не хотел. Денег у меня было – пенсия и что родители дадут на проезд, поесть, — отметил Загребельный.

Нынешний паралимпийский чемпион продавал кофе и развлекал детей в кукольном театре, работал кассиром.

– После театра ушел кассиром работать. До этого я где-то год отправлял различные резюме, ходил на собеседования. Но были отказы, — признался спортсмен.

Далее в жизни Загребельного снова появился спорт. И на этот раз все было серьезнее: годы тренировок, десятки соревнований, бронза Чемпионата мира 2019-го и наконец первое паралимпийское золото.

В планах Загребельного – подготовка к следующим соревнованиям, в том числе и к Паралимпиаде в Париже в 2024 году.

По итогам соревнований на Паралимпиаде-2020 украинская сборная заняла шестое место по общему количеству медалей, завоевав 98 наград: 24 золотых, 47 серебряных и 37 бронзовых.

Украинские спортсмены участвовали в 15 видах спорта и завоевали награды в десяти из них.

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