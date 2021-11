Золотой мяч-2021: известен отрыв Левандовски от Месси в голосовании

Игрок ПСЖ Лионель Месси стал обладателем Золотого мяча-2021 по версии France Football. Эта награда стала для аргентинца седьмой в карьере.

Торжественная церемония вручения прошла в парижском театре Шатле 29 ноября.

Польский форвард мюнхенской Баварии Роберт Левандовски, долгое время считавшийся главным фаворитом в борьбе за трофей, занял второе место. Для получения желанной награды ему не хватило 33 голосов — именно на столько его опередил Месси.

У аргентинца 613 очков, тогда как у поляка 580. Тройку замкнул хавбек лондонского Челси Жоржиньо с 460 очками.

В социальных сетях пользователи возмущаются таким результатам, отмечая, что трофей должен был получить Левандовски.

Oh so France Football created the Striker of the Year thing and gave it to Lewandowski to properly rob him the Ballon D’Or next huh? Messi winning this award is laughable.

— Lucas Navarrete (@LucasNavarreteM) November 29, 2021