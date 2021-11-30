Золотой мяч-2021: известен отрыв Левандовски от Месси в голосовании

Игрок ПСЖ Лионель Месси стал обладателем Золотого мяча-2021 по версии France Football. Эта награда стала для аргентинца седьмой в карьере.

Торжественная церемония вручения прошла в парижском театре Шатле 29 ноября.

Польский форвард мюнхенской Баварии Роберт Левандовски, долгое время считавшийся главным фаворитом в борьбе за трофей, занял второе место. Для получения желанной награды ему не хватило 33 голосов — именно на столько его опередил Месси.

У аргентинца 613 очков, тогда как у поляка 580. Тройку замкнул хавбек лондонского Челси Жоржиньо с 460 очками.

В социальных сетях пользователи возмущаются таким результатам, отмечая, что трофей должен был получить Левандовски.

— Что ж, France Football создал форварда года и отдал его Левандовски, да? Победа Месси – смехотворна.

Oh so France Football created the Striker of the Year thing and gave it to Lewandowski to properly rob him the Ballon D’Or next huh? Messi winning this award is laughable. — Lucas Navarrete (@LucasNavarreteM) November 29, 2021

– Давайте мы просто перепишем историю и все согласятся с тем, что Левандовски выиграл Золотой мяч-2020?

Shall we just rewrite history and all agree that @lewy_official won the 2020 Ballon d’Or? ???? pic.twitter.com/ECFwfiBZoM — 433 (@433) November 29, 2021

В 2020 году победу прочили Роберту Левандовски, но France Football решил отменить вручение из-за пандемии.

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Годом ранее победу отдавали защитнику Ливерпуля и сборной Нидерландов Вирджилу ван Дейку, который выдал феноменальный сезон и вместе с мерсисайдцами разгромил Барселону с Месси на Энфилде, выйдя в финал Лиги чемпионов.

Тогда нидерландец сенсационно уступил аргентинцу семь очков в голосовании.