Золотий м’яч-2021: відомий відрив Левандовскі від Мессі у голосуванні

Гравець ПСЖ Ліонель Мессі став володарем Золотого м’яча-2021 за версією видання France Football. Ця нагорода стала для аргентинця сьомою у кар’єрі.

Урочиста церемонія вручення відбулася у паризькому театрі Шатле 29 листопада.

Польський форвард мюнхенської Баварії Роберт Левандовскі, який тривалий час вважався головним фаворитом у боротьбі за трофей, посів другу сходинку. Для омріяної нагороди йому забракло 33 голосів – саме на стільки його випередив Мессі.

В аргентинця 613 очок, тоді як у поляка 580. Трійку замкнув хавбек лондонського Челсі Жоржиньо із 460 очками.

У соцільних мережах користувачі обурюються таким результатам, наголошуючи, що трофей мав дістатися Левандовскі.

— Що ж, France Football створив форварда року і віддав його Левандовскі, так? Перемога Мессі – смішна.

Oh so France Football created the Striker of the Year thing and gave it to Lewandowski to properly rob him the Ballon D’Or next huh? Messi winning this award is laughable. — Lucas Navarrete (@LucasNavarreteM) November 29, 2021

— Давайте ми просто перепишемо історію і всі погодяться з тим, що Левандовскі виграв Золотий м’яч-2020?

Shall we just rewrite history and all agree that @lewy_official won the 2020 Ballon d’Or? ???? pic.twitter.com/ECFwfiBZoM — 433 (@433) November 29, 2021

У 2020 році перемогу пророчили Роберту Левандовскі, але France Football вирішив скасувати вручення через пандемію.

Роком раніше перемогу віддавали захиснику Ліверпуля та збірної Нідерландів Вірджилу ван Дейку, який видав феноменальний сезон та разом із мерсисайдцями розтрощив Барселону з Мессі на Енфілді, вийшовши у фінал Ліги чемпіонів.

Тоді нідерландець сенсаційно поступився аргентинцю у сім очок в голосуванні.