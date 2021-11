Золотий м’яч-2021: відомий відрив Левандовскі від Мессі у голосуванні

Гравець ПСЖ Ліонель Мессі став володарем Золотого м’яча-2021 за версією видання France Football. Ця нагорода стала для аргентинця сьомою у кар’єрі.

Урочиста церемонія вручення відбулася у паризькому театрі Шатле 29 листопада.

Польський форвард мюнхенської Баварії Роберт Левандовскі, який тривалий час вважався головним фаворитом у боротьбі за трофей, посів другу сходинку. Для омріяної нагороди йому забракло 33 голосів – саме на стільки його випередив Мессі.

В аргентинця 613 очок, тоді як у поляка 580. Трійку замкнув хавбек лондонського Челсі Жоржиньо із 460 очками.

У соцільних мережах користувачі обурюються таким результатам, наголошуючи, що трофей мав дістатися Левандовскі.

Oh so France Football created the Striker of the Year thing and gave it to Lewandowski to properly rob him the Ballon D’Or next huh? Messi winning this award is laughable.

— Lucas Navarrete (@LucasNavarreteM) November 29, 2021