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Золотий м’яч-2021: відомий відрив Левандовскі від Мессі у голосуванні

Марія Степанюк редактор стрічки
Роберт Левандовскі

Гравець ПСЖ Ліонель Мессі став володарем Золотого м’яча-2021 за версією видання France Football. Ця нагорода стала для аргентинця сьомою у кар’єрі.

Урочиста церемонія вручення відбулася у паризькому театрі Шатле 29 листопада.

Польський форвард мюнхенської Баварії Роберт Левандовскі, який тривалий час вважався головним фаворитом у боротьбі за трофей, посів другу сходинку. Для омріяної нагороди йому забракло 33 голосів – саме на стільки його випередив Мессі.

В аргентинця 613 очок, тоді як у поляка 580. Трійку замкнув хавбек лондонського Челсі Жоржиньо із 460 очками.

У соцільних мережах користувачі обурюються таким результатам, наголошуючи, що трофей мав дістатися Левандовскі.

— Що ж, France Football створив форварда року і віддав його Левандовскі, так? Перемога Мессі – смішна.

— Давайте ми просто перепишемо історію і всі погодяться з тим, що Левандовскі виграв Золотий м’яч-2020?

У 2020 році перемогу пророчили Роберту Левандовскі, але France Football вирішив скасувати вручення через пандемію.

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Роком раніше перемогу віддавали захиснику Ліверпуля та збірної Нідерландів Вірджилу ван Дейку, який видав феноменальний сезон та разом із мерсисайдцями розтрощив Барселону з Мессі на Енфілді, вийшовши у фінал Ліги чемпіонів.

Тоді нідерландець сенсаційно поступився аргентинцю у сім очок в голосуванні.

Фото: Getty Images

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