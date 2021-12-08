Есть вещи, которые не покупаются за деньги: Беленюк о смене гражданства конкурента в сборной

Украинский борец и чемпион Европы-2020 Семен Новиков получил болгарский паспорт и в следующем сезоне сможет выступать за другую страну. Об этом сообщило болгарское информационное агентство Фокус.

Там отметили, что из-за недавно перенесенной операции на плече неизвестно, когда “молодой талант сможет дебютировать за сборную Болгарии”.

Новиков выступает в весе до 87 кг. В информагентстве указали, что в Украине Семен сражался за место в сборной с двукратным призером Олимпийских Игр Жаном Беленюком.

На странице в Facebook сам Беленюк уже прокомментировал информацию о смене гражданства Новиковым. Жан отметил, что в этой жизни каждый сам выбирает свой путь.

— Мне тоже в свое время предлагали выступать за разные страны: Болгарию, Россию, Китай, даже Руанду. Самым экзотическим предложением было выступать за аннексированный агрессором украинский Крым! Мотивировали большими “компенсациями” за сам переход, ежемесячной зарплатой, безумными призовыми за победы на международном уровне, — рассказал Беленюк.

Он добавил, что после ряда предложений понял, что “есть вещи, которые не покупаются за деньги”.

– Это – чувствовать себя своим, возвращаясь с соревнований! Уверен, принимать поздравления на родине – особое удовольствие, не знаю как у кого, а я наслаждаюсь в этот момент, – признался спортсмен.

Подводя итог, Жан пожелал Семену Новикову успеха в новой для него сборной и предположил, что они могут встретиться в Париже.

В ноябре этого года после известия в СМИ о смене гражданства Новиков отрицал эту информацию, но отметил, что готов рассмотреть предложения других стран.

Источник: Фокус