Є речі, які не купуються за гроші: Беленюк про зміну громадянства конкурента у збірній

Український борець та чемпіон Європи-2020 Семен Новіков отримав болгарський паспорт і з наступного сезону зможе виступати за іншу країну. Про це повідомило болгарське інформаційне агентство Фокус.

Там зазначили, що через нещодавно перенесену операцію на плечі невідомо, коли “молодий талант зможе дебютувати за збірну Болгарії”.

Новіков виступає у вазі до 87 кг. В інформагентстві вказали, що в Україні Семен боровся за місце у збірній з дворазовим призером Олімпійських Ігор Жаном Беленюком.

На сторінці у Facebook сам Беленюк вже прокоментував інформацію про зміну громадянства Новіковим. Жан зазначив, що у цьому житті кожен сам обирає свій шлях.

— Мені свого часу теж пропонували виступати за різні країни: Болгарію, Росію, Китай, навіть Руанду. Найекзотичнішою пропозицією було виступати за анексований агресором український Крим! Мотивували великими “компенсаціями” за сам перехід, щомісячною зарплатою, шаленими призовими за перемоги на міжнародному рівні, – розповів Беленюк.

Він додав, що після низки пропозицій зрозумів, що “є речі, які не купуються за гроші”.

— Це – відчувати себе своїм, повертаючись зі змагань! Впевнений, приймати привітання на батьківщині – особливе задоволення, не знаю як у кого, а я насолоджуюсь у цей момент, – зізнався спортсмен.

Підсумовуючи, Жан побажав Семену Новікову успіху в новій для нього збірній і припустив, що вони можуть зустрітися у Парижі.

У листопаді цього року після звістки у ЗМІ про зміну громадянства Новіков заперечив цю інформацію, але зазначив, що готовий розглянути пропозиції інших країн.

Джерело: Фокус