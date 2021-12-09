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Факты / Спорт

Владимир Кличко намекнул на возвращение в ринг ради одного боя

Мария Степанюк редактор ленты
Володимир Кличко

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Владимир Кличко признался, что размышляет над возможным возвращением в ринг. Об этом легенда бокса рассказал в интервью News in 24.

— У меня нет мысли о возвращении в спорт, чтобы сломать челюсть. Возможно, чтобы побить рекорд. Джорджу Форману было 45 лет и 10 месяцев, когда он в последний раз дрался. Я не хочу начинать снова в возрасте 45 лет и 11 месяцев. Должен быть небольшой разрыв, потому что мне всего 45, — сказал Кличко-младший.

На вопрос журналиста, возможно ли Владимира увидеть снова в ринге в ближайшие пять лет, он отметил, что допускает свое возвращение ради одного боя.

— В ближайшие пять лет возможно все. Но это не спортивный камбэк, в конце концов, я там все видел. Но я не исключаю однократного зрелища. По крайней мере, каждое утро я лгу себе, что буду соперничать снова (смеется) – это меня мотивирует, — добавил он.

Владимир Кличко завершил боксерскую карьеру в 2017 году после того, как нокаутом уступил британцу Энтони Джошуа. В конце 2020 года Кличко-младшего включили в Международный зал боксерской славы.

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Источник: News in 24

Фото: Dreamstime

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