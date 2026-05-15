Украина вернула домой 205 военнослужащих в рамках обмена с Россией в формате 1000 на 1000. Освобожденные украинцы читали стихи, передавали поздравления своим близким и выражали надежду поскорее увидеться с родными.

Факты ICTV собрали первые эмоции украинцев, которых удалось вернуть домой.

Обмен пленными 15 мая 2026: первые эмоции украинцев

Обнародованы кадры возвращения украинских защитников из российского плена.

Как можно увидеть на обнародованных видео, украинцы сразу звонили по телефону своим родным и близким, чтобы услышать их голос, сказать, что теперь все хорошо, и вскоре они будут дома.

Вдома 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/5ZZJXj71eN — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2026

Журналистка Фактов ICTV Ольга Чайко поделилась видео, как защитник 36 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского передает приветствие своей семье и выразил надежду, что как можно скорее увидит родителей.

В Государственной пограничной службе Украины обнародовали видео, как еще один освобожденный украинский воин прочитал стих.

В пятницу, 15 мая, Украина и Россия провели первый этап обмена пленными в рамках 1000 на 1000. Украине удалось вернуть домой 205 военнослужащих.

Фото: Владимир Зеленский

