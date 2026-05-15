Надеюсь, что скоро увижу родителей: первые эмоции освобожденных из плена украинцев
Украина вернула домой 205 военнослужащих в рамках обмена с Россией в формате 1000 на 1000. Освобожденные украинцы читали стихи, передавали поздравления своим близким и выражали надежду поскорее увидеться с родными.
Факты ICTV собрали первые эмоции украинцев, которых удалось вернуть домой.
Обмен пленными 15 мая 2026: первые эмоции украинцев
Обнародованы кадры возвращения украинских защитников из российского плена.
Как можно увидеть на обнародованных видео, украинцы сразу звонили по телефону своим родным и близким, чтобы услышать их голос, сказать, что теперь все хорошо, и вскоре они будут дома.
pic.twitter.com/5ZZJXj71eN
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2026
Журналистка Фактов ICTV Ольга Чайко поделилась видео, как защитник 36 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского передает приветствие своей семье и выразил надежду, что как можно скорее увидит родителей.
В Государственной пограничной службе Украины обнародовали видео, как еще один освобожденный украинский воин прочитал стих.
В пятницу, 15 мая, Украина и Россия провели первый этап обмена пленными в рамках 1000 на 1000. Украине удалось вернуть домой 205 военнослужащих.
Фото: Владимир Зеленский