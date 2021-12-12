Олівейра був на межі нокауту, але відстояв титул у бою з Пор’є на турнірі UFC 269

Бразилець Чарльз Олівейра задушливим прийомом переміг американця Дастіна Пор’є, який є першим номером у рейтингу найкращих бійців у легкій вазі. Бій відбувся у Лас-Вегасі (штат Невада, США) на арені T-Mobile.
UNDISPUTED. #UFC269 pic.twitter.com/gTnMDh8GJF
— UFC (@ufc) December 12, 2021
Бійці з перших секунд пішли вперед, кілька разів влучивши один в одного. Пор’є бив частіше і удари здавалися значно важчими. Олівейра намагався виправити ситуацію, але опинився притиснутим до сітки.
Дастін відпрацьовував класичні боксерські улари і на четвертій хвилині відправив чемпіона у нокдаун. Чарльз зумів уціліти і навіть перейшов у контратаку.
У другій п’ятихвилинці Олівейра швидко перевів претендента у партер, після чого захищатися доводилося вже Пор’є. Чарльз завдав кілька хороших ударів ліктями. Дастін добре захищався і бразилець не зумів наблизитися до проведення болючого або задушливого прийому.
Втім у третьому раунді захист Пор’є не витримав. Олівейра в стійці застрибнув на спину Пор’є і поступово дотис – задушливий прийом був дуже хороший.
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Олівейра проявив дива витривалості та вміння виживати у складній ситуації, а ось Пор’є провалив черговий шанс завоювати пояс, на який він полює вже дуже довго.