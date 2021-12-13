13 декабря в 16.00 по киевскому времени начнется новая жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, поскольку предыдущую аннулировали из-за нескольких ошибок сотрудников УЕФА.
Последние, в частности, случайно вытащили в пару к Вильярреалу Манчестер Юнайтед, хотя команды играли в одной группе.
После этого представители УЕФА не положили в корзину шар из Манчестер Юнайтед для определения соперника Атлетико.
Изначально были сформированы следующие пары 1/8 финала:
- Бенфика – Реал Мадрид,
- Вильярреал – Манчестер Сити,
- Атлетико – Бавария,
- Зальцбург – Ливерпуль,
- Интер – Аякс,
- Спортинг – Ювентус,
- Челси – Лилль,
- ПСЖ – Манчестер Юнайтед.
Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 15-16 и 22-23 февраля. Ответные – 8-9 и 15-16 марта.
Финал турнира должен состояться 28 мая на Газпром Арена в Санкт-Петербурге.