13 декабря в 16.00 по киевскому времени начнется новая жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, поскольку предыдущую аннулировали из-за нескольких ошибок сотрудников УЕФА.

Последние, в частности, случайно вытащили в пару к Вильярреалу Манчестер Юнайтед, хотя команды играли в одной группе.

После этого представители УЕФА не положили в корзину шар из Манчестер Юнайтед для определения соперника Атлетико.

Изначально были сформированы следующие пары 1/8 финала:

Бенфика – Реал Мадрид,

Вильярреал – Манчестер Сити,

Атлетико – Бавария,

Зальцбург – Ливерпуль,

Интер – Аякс,

Спортинг – Ювентус,

Челси – Лилль,

ПСЖ – Манчестер Юнайтед.

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 15-16 и 22-23 февраля. Ответные – 8-9 и 15-16 марта.

Финал турнира должен состояться 28 мая на Газпром Арена в Санкт-Петербурге.