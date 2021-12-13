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УЕФА проведет новую жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов

Татьяна Забожко редактор ленты
Жеребьевка Лиги Европы

13 декабря в 16.00 по киевскому времени начнется новая жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, поскольку предыдущую аннулировали из-за нескольких ошибок сотрудников УЕФА.

Последние, в частности, случайно вытащили в пару к Вильярреалу Манчестер Юнайтед, хотя команды играли в одной группе.

После этого представители УЕФА не положили в корзину шар из Манчестер Юнайтед для определения соперника Атлетико.

Изначально были сформированы следующие пары 1/8 финала:

  • Бенфика – Реал Мадрид,
  • Вильярреал – Манчестер Сити,
  • Атлетико – Бавария,
  • Зальцбург – Ливерпуль,
  • Интер – Аякс,
  • Спортинг – Ювентус,
  • Челси – Лилль,
  • ПСЖ – Манчестер Юнайтед.

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 15-16 и 22-23 февраля. Ответные – 8-9 и 15-16 марта.

Финал турнира должен состояться 28 мая на Газпром Арена в Санкт-Петербурге.

Фото: Depositphotos

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