13 грудня о 16.00 за київським часом розпочнеться нове жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, оскільки попереднє анулювали через кілька помилок співробітників УЄФА.

Останні, зокрема, випадково витягли в пару до Вільярреалу Манчестер Юнайтед, хоча команди грали в одній групі.

Після цього представники УЄФА не поклали в кошик кулю з Манчестер Юнайтед для визначення суперника Атлетіко.

Спочатку були сформовані такі пари 1/8 фіналу:

Бенфіка – Реал Мадрид,

Вільярреал – Манчестер Сіті,

Атлетіко – Баварія,

Зальцбург – Ліверпуль,

Інтер – Аякс,

Спортинг – Ювентус,

Челсі – Лілль,

ПСЖ – Манчестер Юнайтед.

Перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 15-16 та 22-23 лютого. Матчі-відповіді – 8-9 та 15-16 березня.

Фінал турніру має відбутися 28 травня на Газпром Арена в Санкт-Петербурзі.