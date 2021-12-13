13 грудня о 16.00 за київським часом розпочнеться нове жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, оскільки попереднє анулювали через кілька помилок співробітників УЄФА.
Останні, зокрема, випадково витягли в пару до Вільярреалу Манчестер Юнайтед, хоча команди грали в одній групі.
Після цього представники УЄФА не поклали в кошик кулю з Манчестер Юнайтед для визначення суперника Атлетіко.
Спочатку були сформовані такі пари 1/8 фіналу:
- Бенфіка – Реал Мадрид,
- Вільярреал – Манчестер Сіті,
- Атлетіко – Баварія,
- Зальцбург – Ліверпуль,
- Інтер – Аякс,
- Спортинг – Ювентус,
- Челсі – Лілль,
- ПСЖ – Манчестер Юнайтед.
Перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 15-16 та 22-23 лютого. Матчі-відповіді – 8-9 та 15-16 березня.
Фінал турніру має відбутися 28 травня на Газпром Арена в Санкт-Петербурзі.