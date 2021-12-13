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УЄФА проведе нове жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Ліга чемпіонів

13 грудня о 16.00 за київським часом розпочнеться нове жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, оскільки попереднє анулювали через кілька помилок співробітників УЄФА.

Останні, зокрема, випадково витягли в пару до Вільярреалу Манчестер Юнайтед, хоча команди грали в одній групі.

Після цього представники УЄФА не поклали в кошик кулю з Манчестер Юнайтед для визначення суперника Атлетіко.

Спочатку були сформовані такі пари 1/8 фіналу:

  • Бенфіка – Реал Мадрид,
  • Вільярреал – Манчестер Сіті,
  • Атлетіко – Баварія,
  • Зальцбург – Ліверпуль,
  • Інтер – Аякс,
  • Спортинг – Ювентус,
  • Челсі – Лілль,
  • ПСЖ – Манчестер Юнайтед.

Перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 15-16 та 22-23 лютого. Матчі-відповіді – 8-9 та 15-16 березня.

Фінал турніру має відбутися 28 травня на Газпром Арена в Санкт-Петербурзі.

Фото: Depositphotos

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