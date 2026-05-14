Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание штаба, главной темой которого стала масштабная российская воздушная атака, длившаяся почти сутки — 13 и 14 мая.

Об этом президент сообщил в социальных сетях.

По словам главы государства, российские войска применили в ходе нескольких волн удара 1567 ударных беспилотников и 56 ракет различных типов.

Зеленский подчеркнул, что это была специально спланированная тактика террора — с накоплением средств поражения для одновременного массированного удара с целью перегрузки украинской системы противовоздушной обороны.

– Всего в ходе массированных атак 13 и 14 мая россияне использовали 1567 дронов и 56 ракет различных типов. Процент сбитых дронов – 94%. Процент сбитых ракет — 73%. Ключевой вызов — это баллистика и прикрытие тысяч тыловых объектов инфраструктуры и наших городов, — подчеркнул глава государства.

Во время совещания с участием военного командования, правительственных чиновников и профильных министерств обсудили потребности украинской системы противовоздушной обороны, в частности усиление поставок радаров и другого оборудования. Президент дал соответствующие поручения Генеральному штабу, Воздушным силам и Министерству обороны.

Отдельно на совещании заслушали доклады о последствиях ударов в регионах — от Ровно и Ивано-Франковска до Киева и Харьковщины. В столице продолжаются спасательные работы на месте разрушенного подъезда жилого многоэтажного дома, где, по последним данным, погибло уже семь человек и уничтожены конструкции с 1 по 9 этаж. На данный момент судьба около 20 человек остается неизвестной.

Зеленский поблагодарил все службы, участвующие в ликвидации последствий ударов и спасении людей, а также заявил о необходимости усиления работы в дипломатическом направлении для обеспечения ракет для систем ПВО.

– Я буду подробно обсуждать с нашими дипломатами задачи, которые стоят сегодня в поиске ракет для ПВО. Все должны сосредоточиться на антибаллистических системах и ракетах к ним, — сказал Владимир Зеленский.

Отдельно он поручил Силам обороны и спецслужбам разработать возможные варианты ответа на последний российский удар.

