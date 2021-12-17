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Факты / Спорт

Украинский футболист Мампасси перешел в московский Локомотив

Мария Степанюк редактор ленты
Марк Мампасси

Украинский защитник донецкого Шахтера Марк Мампасси перешел в московский Локомотив. О переходе 18-летнего игрока синхронно сообщили оба клуба.

Мампасси заключил контракт с железнодорожниками сроком на пять лет. Он будет выступать под номером 18.

 

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Публикация от Футбольный клуб «Локомотив» (@fclokomotiv)

Соглашение с горняками у Мампасси было действительным до лета 2022 года.

Российский журналист Максим Алланазаров сообщил, что Локомотив заплатит Шахтеру за трансфер €4 млн, но будет выплачивать сумму в течение пяти лет. По контракту футболист будет зарабатывать €300 тыс. в год, а в декабре получит российское гражданство.

Шахтер поблагодарил воспитанника своей академии за выступления на юношеском уровне в составе горняков и сборной Украины. За команду U-17 Марк сыграл 12 матчей и забил два мяча, а в составе сборной U-19 провел три встречи.

Последние полгода Мампасси провел в аренде в Мариуполе, за который сыграл 16 поединков в текущем сезоне, отличившись одной результативной передачей.

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Источник: ФК Шахтер, ФК Локомотив, Инсайды от Карпа

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