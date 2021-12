Итальянский специалист Антонио Конте установил рекорд лондонского Тоттенхэм Хотспур в чемпионате английской Премьер-лиги.

Он стал первым тренером в истории шпор, который не проиграл в первых семи матчах за клуб. Под руководством Конте Тоттенхэм одержал четыре победы и три ничьи.

6 — Tottenham are unbeaten in their six Premier League games under Antonio Conte (W4 D2), and he could become the first manager in the club’s history to go without defeat in their first seven league games in charge of the club. Heaven. #SOUTOT

— OptaJoe (@OptaJoe) December 28, 2021