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Антоніо Конте встановив новий рекорд Тоттенгема в АПЛ

Марія Степанюк редактор стрічки
Антоніо Конте

Італійський фахівець Антоніо Конте встановив рекорд лондонського Тоттенгем Готспур у чемпіонаті англійської Прем’єр-ліги.

Він став першим тренером в історії шпор, хто не програв у перших семи матчах за клуб. Під керівництвом Конте Тоттенгем здобув чотири перемоги та три нічиї.

В останньому матчі в межах 20 туру АПЛ Тоттенгем на виїзді на стадіоні Сент-Мері у Саутгемптоні розписав нічию 1:1 з місцевим клубом.

Наразі у турнірній таблиці АПЛ Тоттенгем йде на шостій сходинці після 17 проведених матчів, маючи в активі 30 очок. У наступному турі чемпіонату лондонський клуб зустрінеться з Вотфордом. Гра відбудеться 1 січня 2022 року.

У поточному сезоні Тоттенгем брав участь у Лізі конференцій, але команда посіла третю сходинку в одній групі з французьким Ренном, нідерландським Вітессом та словенською Мурою.

Антоніо Конте очолив Тоттенгем Готспур у листопаді 2021 року. Контрактна угода італійця з клубом розрахована до 2023 року.

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Фото: Getty Images

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