Італійський фахівець Антоніо Конте встановив рекорд лондонського Тоттенгем Готспур у чемпіонаті англійської Прем’єр-ліги.

Він став першим тренером в історії шпор, хто не програв у перших семи матчах за клуб. Під керівництвом Конте Тоттенгем здобув чотири перемоги та три нічиї.

6 – Tottenham are unbeaten in their six Premier League games under Antonio Conte (W4 D2), and he could become the first manager in the club’s history to go without defeat in their first seven league games in charge of the club. Heaven. #SOUTOT — OptaJoe (@OptaJoe) December 28, 2021

В останньому матчі в межах 20 туру АПЛ Тоттенгем на виїзді на стадіоні Сент-Мері у Саутгемптоні розписав нічию 1:1 з місцевим клубом.

Наразі у турнірній таблиці АПЛ Тоттенгем йде на шостій сходинці після 17 проведених матчів, маючи в активі 30 очок. У наступному турі чемпіонату лондонський клуб зустрінеться з Вотфордом. Гра відбудеться 1 січня 2022 року.

У поточному сезоні Тоттенгем брав участь у Лізі конференцій, але команда посіла третю сходинку в одній групі з французьким Ренном, нідерландським Вітессом та словенською Мурою.

Антоніо Конте очолив Тоттенгем Готспур у листопаді 2021 року. Контрактна угода італійця з клубом розрахована до 2023 року.