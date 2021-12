Італійський фахівець Антоніо Конте встановив рекорд лондонського Тоттенгем Готспур у чемпіонаті англійської Прем’єр-ліги.

Він став першим тренером в історії шпор, хто не програв у перших семи матчах за клуб. Під керівництвом Конте Тоттенгем здобув чотири перемоги та три нічиї.

6 – Tottenham are unbeaten in their six Premier League games under Antonio Conte (W4 D2), and he could become the first manager in the club’s history to go without defeat in their first seven league games in charge of the club. Heaven. #SOUTOT

— OptaJoe (@OptaJoe) December 28, 2021