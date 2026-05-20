Герой спецпроекта Нового канала, сериалити Киев 24/7, ветеран войны Александр Роменский откровенно рассказал о том, что триггерит военных в общении с гражданскими.

Он объяснил, какие слова и поведение могут эмоционально истощать и как поддержать ветеранов.

Александр Роменский о триггерах для военных

Саша прошел долгий путь восстановления после тяжелого ранения, получившего под Бахмутом. Он отметил какие, вроде бы обычные фразы, для него звучат травматично.

– “Держись там”, “Береги себя”, “Время уже это заканчивать” – на самом деле такие фразы дают ощущение, что человеку будто максимально безразлично, и он это говорит, просто чтобы что-то спросить или сказать. Лучше уж ничего не говорить, чем эти фразы. Ну, вот в смысле “береги себя!” – как это? Неужели непонятно, что там либо повезет, либо нет? Или умываться святой водой, или увешаться чесноком, или что еще там делать, чтобы беречься? – говорит герой сериалити Нового канала.

Что касается заботы – также стоит быть деликатными, чтобы ветеран не чувствовал себя неполноценным, добавляет Александр.

– Предложить помощь – это правильно и круто, но не надо лезть и делать что-то без разрешения, потому что это реально раздражает. По сути все просто: каждый из нас не хочет, чтобы нарушали его личное пространство, правильно? Здесь тоже, – говорит Роменский.

Отдельно ветеран обращает внимание на то, как общаются военные. Их коммуникация строится на общем опыте, что нельзя автоматически переносить в гражданскую жизнь.

Первый сезон сериалити Киев 24/7 уже можно посмотреть на YouTube-канале Нового. В актерском составе кроме Одександра Роменского – блогеры Анастейша (Настя Тащук) и Александр Залиско, ведущий Нового канала Андрей Черепущак, певица Skylerr, радиоведущий и участник проекта Фабрика звезд 4 Михаил Соколовский, звезда МастерШеф Евгений Поливода и другие.

