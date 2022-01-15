Девочка-бунтарка, любившая жизнь: что известно о погибшей жене Данченко

Виктория Данченко, жена украинского футболиста Олега Данченко, погибла в ужасном ДТП на трассе Одесса-Киев в пятницу, 15 января.

Молодая женщина попала в серьезную аварию из трех машин и от полученных травм скончалась на месте.

По предварительной информации, она находилась за рулем Mercedes, которое принадлежит ее мужу.

Автомобиль с женщиной сначала влетел в KIA, после чего ударился об эвакуатор, а тот столкнулся с фурой. Затем Mercedes получил несколько ударов и влетел в отбойник.

Авария была настолько сильная, что тело женщины спасатели доставали с помощью специального оборудования для разрезания автомобиля.

Что известно о Виктории Данченко?

Виктория заключила брак с Олегом Данченко в июле 2020 года. Детей у супругов не было. Со своим будущим мужем Данченко познакомилась в Instagram, а встречаться пара начала в 2017 году.

До этого она встречалась с другим украинским футболистом Владленом Юрченко, который в декабре 2021 года покинул черниговскую Десну.

В социальной сети Instagram женщина активно публиковала фото и видео с поездок по улицам города.

В микроблоге она называла себя девочкой-бунтаркой, а в июне 2020 написала: Я очень счастлива и я очень люблю свою жизнь.

Виктория также публиковала снимки с путешествий и признавалась в любви к мужу. В годовщину свадьбы она написала:

— Сегодня ровно год, когда мы стали мужем и женой. И я без раздумий вышла бы за тебя еще миллион раз! Я очень люблю тебя, мой самый родной.

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До замужества у Виктории была фамилия Фролова. Она училась в КНЕТУ и имела диплом психолог. Одесситке было всего 27 лет, в свой последний день рождения она написала в соцсети, что “с каждым годом становится все младше и красивее. Дальше — больше”.

Олег Данченко выступает на позиции защитника. В день смерти своей жены Виктории он на правах аренды перешел из греческого АЭКа в луганскую Зарю. Договор рассчитан на 1,5 года и предусматривает опцию выкупа контракта.

В текущем сезоне 27-летний футболист ни разу не сыграл за АЭК.

Фото: Viktoria Danchenko