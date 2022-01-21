Стал известен состав украинской сборной на зимних Олимпийских играх в Пекине

21 января исполнительный комитет Национального Олимпийского Комитета Украины утвердил состав сборной Украины по биатлону на зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине.

В этом году 45 спортсменов представят Украину на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине. Это на 12 атлетов больше, чем на предыдущих зимних Олимпийских играх в Пхенчхане-2018.

Украинцы будут соревноваться в 12 спортивных дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.

Это впервые в истории зимних Игр, когда Украина будет представлена ​​в соревнованиях смешанных команд по фристайлу (акробатика) и в женском бобслее (монобоб).

После перерыва в два олимпийских цикла в состав сборной Украины вернулись представители шорт-трека, и сразу с двумя пропусками на Игры, и фигуристы в командных соревнованиях.

Отмечается, что последний раз украинские прыгуны на лыжах с трамплина были представлены еще на Играх в Ванкувере в 2010 году. Теперь, через 12 лет, в Пекине будут выступать сразу три украинских спортсмена.

В состав делегации вошли 26 тренеров, 10 врачей и массажистов, 7 представителей технического персонала.

XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Столица Китая станет первым городом, который примет как летние, так и зимние игры.

В общей сложности около 3 тыс. атлетов со всего мира разыграют 109 комплектов наград в 15 видах программы.