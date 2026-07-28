Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила в Донецкой области информатора российской военной разведки (ГРУ).

Завербованный врагом таксист из Краматорска собирал координаты для воздушных ударов по прифронтовому городу и его окрестностям.

Удары по Краматорску корректировал таксист: что известно

По данным следствия, оккупанты привлекли злоумышленника для наведения атак на запасные командные пункты, логистические составы и боевые позиции Сил обороны Украины.

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Фигурант объезжал прифронтовую территорию под видом обычных рабочих поездок на такси. Впоследствии он отмечал на Google картах пункты дислокации и маршруты передвижения украинских военных.

Собранные данные корректировщик отправлял через мессенджер своему родственнику — “связному” российскому ГРУ, проживающему в РФ и работающему на спецслужбы агрессора.

Сотрудники СБУ заранее задокументировали преступные действия агента, приняли меры по обеспечению локаций украинских защитников и задержали фигуранта по месту его жительства.

Во время обысков в помещении задержанного обнаружили боевую гранату Ф-1 и мобильный телефон с поличным в пользу РФ.

Следователи СБУ уже сообщили фигуранту о подозрении. В настоящее время он находится под стражей. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы, решается вопрос дополнительной квалификации его преступлений.

Спецоперацию проводили сотрудники ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

Ранее СБУ сорвала операцию ФСБ в Харьковской области. Следствие сообщило, что готовилось массовое убийство военных на благотворительной “вечеринке”.

Источник : СБУ

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