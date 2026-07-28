ПАОК – Динамо: где смотреть ответный матч квалификации Лиги Европы
Ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги Европы ПАОК – Динамо состоится 30 июля на стадионе Тумба в Салониках.
Начало матча – 20:45 по киевскому времени.
Ответный матч ПАОК – Динамо где смотреть и кто покажет матч «бело-синих» в Лиге Европы, рассказывают Факты ICTV.
ПАОК – Динамо: где смотреть
Болельщики смогут посмотреть ответный матч ПАОК – Динамо в прямом эфире на телеканале 2+2.
Трансляция матча доступна в цифровой сети Т2, а также на OTT-платформах (Megogo, Киевстар ТВ, Sweet TV).
На матче ПАОК – Динамо будет работать польская бригада арбитров, которую возглавит 34-летний Дамьян Сильвешчак.
Ему будут ассистировать Павел Сокольницки и Адам Карасевич. Резервным арбитром назначен Дамиан Кос.
За VAR будет отвечать Петр Ласик, которому будет помогать Корнель Пашкевич.
Первый матч в этой паре на прошлой неделе в Люблине завершился победой греческого клуба со счетом 3:2.
Победитель этой пары в следующем раунде квалификации Лиги Европы сыграет с победителем матча Хаммарбю (Швеция) – Андерлехт (Бельгия).
Проигравшая команда продолжит выступления в отборе Лиги конференций, где встретится с командой, проигравшей в паре Карабах (Азербайджан) – ЦСКА София (Болгария).